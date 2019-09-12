Telegraph: британский генерал заявил, что его стране требуется больше «нелетальных» возможностей для борьбы с врагами

Вооружённые силы Британии нуждаются в большем количестве «нелетальных» возможностей, позволяющих выводить врагов Лондона из игры, — об этом, как сообщает The Daily Telegraph, заявил глава британского штаба обороны генерал Ник Картер.

Оглядываясь на свою 42-летнюю карьеру, он также отметил: мир сейчас менее стабилен, чем в любой другой момент этого периода.

Картер предупредил также о том, что вызовы, с которыми столкнулся нынешний миропорядок, неизбежно «плодят нестабильность».

«Мы живём в период феноменальных изменений», — подчеркнул генерал.

По его мнению, британским военным нужно разработать больше «нелетальных» возможностей, чтобы дать политикам больше шансов в будущих конфликтах. Ведь благодаря небоевой деятельности, такой как кибератаки, передовые военные технологии часто оказываются избыточными.

Армии требуются «менее масштабные и более быстрые возможности, позволяющие избежать обнаружения и при этом сосредоточиться на нелетальной деактивации вражеского потенциала, тем самым увеличивая диапазон политического и стратегического выбора», — приводит издание слова Картера.

Хотя генерал не упомянул конкретно Россию или Китай, однако он заявил следующее: «Мы вернулись в эпоху конкуренции великих держав, наподобие той, что была в первой половине прошлого века, и угрозы для нашей страны материализуются быстрее, чем кто-либо ожидал».

«Всё усугубляет быстро развивающийся характер конфликта, что вызвано распространением информации и необычайными достижениями в области технологий. Сейчас нам бросают вызов по нескольким направлениям», — подчеркнул Картер.