Telegraph: британский генерал заявил, что его стране требуется больше «нелетальных» возможностей для борьбы с врагами

Британским военным нужно разработать больше «нелетальных» возможностей для того, чтобы дать политикам больше шансов в будущих конфликтах, — такое заявление, как пишет The Daily Telegraph, сделал глава британского штаба обороны генерал Ник Картер. По его словам, наработки в этой сфере позволят Британии выводить её врагов из игры и увеличат диапазон политического и стратегического выбора.
Вооружённые силы Британии нуждаются в большем количестве «нелетальных» возможностей, позволяющих выводить врагов Лондона из игры, — об этом, как сообщает The Daily Telegraph, заявил глава британского штаба обороны генерал Ник Картер.
Оглядываясь на свою 42-летнюю карьеру, он также отметил: мир сейчас менее стабилен, чем в любой другой момент этого периода.
Картер предупредил также о том, что вызовы, с которыми столкнулся нынешний миропорядок, неизбежно «плодят нестабильность».
«Мы живём в период феноменальных изменений», — подчеркнул генерал.
По его мнению, британским военным нужно разработать больше «нелетальных» возможностей, чтобы дать политикам больше шансов в будущих конфликтах. Ведь благодаря небоевой деятельности, такой как кибератаки, передовые военные технологии часто оказываются избыточными.
Армии требуются «менее масштабные и более быстрые возможности, позволяющие избежать обнаружения и при этом сосредоточиться на нелетальной деактивации вражеского потенциала, тем самым увеличивая диапазон политического и стратегического выбора», — приводит издание слова Картера.
Хотя генерал не упомянул конкретно Россию или Китай, однако он заявил следующее: «Мы вернулись в эпоху конкуренции великих держав, наподобие той, что была в первой половине прошлого века, и угрозы для нашей страны материализуются быстрее, чем кто-либо ожидал».
«Всё усугубляет быстро развивающийся характер конфликта, что вызвано распространением информации и необычайными достижениями в области технологий. Сейчас нам бросают вызов по нескольким направлениям», — подчеркнул Картер.
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