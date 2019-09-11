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Bloomberg: США ограничивают российских и китайских инвесторов из-за панической боязни шпионажа

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По мнению Вашингтона, на пути глобальной гегемонии США сейчас стоят лишь Россия и Китай, которые активно внедряются и в американский технологический сектор с самыми передовыми разработками. Из-за этого США начинают испытывать панику и стремятся подчинить их себе не только на международной арене, но и в сфере экономики, чтобы у американских корпораций не было лишних конкурентов, пишет Bloomberg.
Bloomberg: США ограничивают российских и китайских инвесторов из-за панической боязни шпионажа
Pixabay

Хотя президент США Дональд Трамп сам призывает к сотрудничеству с Россией и называет Си Цзиньпина «другом», с момента его избрания Россия и Китай фактически стали для Вашингтона новыми «суперзлодеями», сообщает Bloomberg. Эксперты предупреждают, что русские и китайцы теперь «повсюду», особенно активно они внедряются в американский технологический сектор — поэтому из соображений безопасности американцам «нельзя» ничего им продавать, у них ничего нельзя покупать и нельзя устанавливать партнёрские отношения, отмечается в статье.

В то же время оценки рисков, связанных с попыткой «вытеснить» российских и китайских инвесторов, разнятся. «Есть ли в этом риск? Нет, не очень большой. Они угрожают Западу и в случае с Россией считают себя оппозицией Западу. Они активизировали свою шпионскую деятельность в США. Возможно, градус риторики слишком высок, но ответные политические меры адекватны», — заявил в интервью Bloomberg Стив Бланк, старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике в Вашингтоне. «Вы имеете дело не с частным капиталом в России. Всё это связано с правительством. Я хотел бы вам сказать, что большинство этих российских венчурных фирм занимаются этим не ради денег», — подчеркнул эксперт.

В ежегодном докладе Министерства обороны США конгрессу, опубликованном в начале этого года, отдельно говорится о Китае, который, по мнению авторов доклада, использует методы шпионажа для кражи технологий, чтобы применять их у себя в оборонных целях, сообщается в статье. И по мере приближения конца 2019 года становится очевидным, что в отношении России и Китая и в будущем следует ожидать ограничительных мер: «Если не повышения пошлин, то санкций», — прогнозирует Bloomberg.

Несмотря на попытки президента Трампа сблизиться с обеими странами и его призыв вернуть формат «Большой восьмёрки» с участием России, действия его администрации демонстрируют высокую степень враждебности в отношении Кремля, подчёркивается в статье. Поэтому запрет на продажу Москве новейших американских технологий и частичные санкции в отношении российских и китайских граждан, работающих в США, наверняка сохранятся, полагает автор.

«У нас уже есть китайское гражданское шпионское агентство, взламывающее частные и правительственные серверы или использующее обычный промышленный шпионаж с участием китайских граждан, внедрённых в американские компании», — рассказала в интервью Bloomberg Уша Хейли, ведущая курс менеджмента в Уичитском университете штата Канзас. Она много пишет о Китае, а её последняя научная работа посвящена китайским инвестициям в американские нефтегазовые компании с целью получения опыта в области технологий добычи сланцевого газа, поясняется в статье. «Масштабы краж (интеллектуальной собственности), осуществляемых Китаем, увеличились. Они не боятся, что их поймают. Они хотят получить как можно больше информации, пока источник не иссяк. Я не знаю, иссякнет ли он. Но сейчас они видят в этом большие возможности. Они знают, что США по отношению к ним становятся гораздо более бдительными», — подчеркнула Хейли, отмечая, что почти две трети случаев нарушения патентных прав, которыми занимается Министерство юстиции, связаны с Китаем.

В частности, в декабре прошлого года двух граждан Китая обвинили в заговоре с целью взлома частных серверов, электронном мошенничестве и краже личных данных, напоминает автор. Они работали в компании Huaying Haitai Science & Technology Development Company и действовали в сговоре с китайским Министерством государственной безопасности в Тяньцзине. По данным Пентагона, эти люди были членами группировки Advanced Persistent Threat 10 (APT10) и осуществляли «глобальные хакерские кампании», пытаясь получить доступ в первую очередь к секретной информации американских компаний. Предполагается, что группе APT10 удалось украсть большие объёмы данных у авиационных компаний, технологические базы ментального программирования космических и спутниковых систем, технологии производства компьютерного оборудования, фармацевтической продукции, нефти и газа — и этот список можно продолжать, хотя конкретные названия пострадавших компаний в докладе не упоминаются, пишет Bloomberg.

Из-за этого США начинают испытывать панику, подчёркивается в статье: «Если на пути глобальной гегемонии США когда-либо и стояли две страны, то это Россия и Китай. Именно так ситуацию понимает Вашингтон. По мнению основных американских внешнеполитических деятелей, если мы хотим, чтобы существовал единый мировой порядок во главе с американскими корпорациями и Вашингтоном, для этого придётся подчинить себе Россию и Китай». При этом обе эти страны активно развивают между собой сотрудничество в таких сферах, как проведение военных учений и торговля оружием, и постепенно выстраивают новые связи, которые позволяют им неплохо существовать даже в условиях американских санкций, отмечает автор: «Если Вашингтон будет притеснять их и пытаться изолировать, Москва и Пекин могут объединить свои усилия. Вторая холодная война уже началась».

Иногда «игроками» на американском рынке становятся «политические ставленники», и в случае с Россией это люди из правительственных структур и сферы бизнеса, которых «привлекают и отторгают в зависимости от политической конъюнктуры», говорится в статье. В частности, в марте этого года был арестован бывший российский министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, которого обвиняют в крупных хищениях. Когда-то он был единственным акционером оружейной компании «Промтехнологии», производящей первоклассные снайперские винтовки, и занимался активной коммерческой деятельностью в сфере российского оборонно-промышленного бизнеса, начав инвестировать в американские компании через фонд незаметной российской венчурной компании Bright Capital с офисом в Москве. Попытки Абызова проникнуть в американский технологический сектор в интернете часто связывают с россиянкой Марией Бутиной, которая установила контакты с Национальной стрелковой ассоциацией США, принимала её делегации в России и когда-то вызвала широкий резонанс в связи с гипотезой о «сговоре» между Россией и Трампом, пишет Bloomberg.

Компанию Bright Capital в «шпионаже» американцы пока не обвиняют. Однако в 2018 году в России по подозрению в «мошенничестве и хищении средств» был арестован соучредитель фонда Михаил Чучкевич, отмечается в статье. В Следственном комитете России полагают, что он похитил около $20 млн со счёта государственной Российской венчурной компании, перечислив их на счёт «портфельной» компании под названием Alion Energy, которая производит роботы для автоматической сборки солнечных электростанций и расположена в Ричмонде, штат Калифорния, сообщает Bloomberg. Если рассмотреть их текущие инвестиции в США, то можно понять, в компании какого типа проникают российские венчурные фирмы, подчёркивает автор.

Многие из этих компаний производят продукцию военного назначения. В частности, в их портфеле — инвестиции на сумму $75 млн в компанию Alta Devices, расположенную в Санта-Кларе (Калифорния), которая занимается разработкой гибких солнечных панелей, используемых на беспилотных и других летательных аппаратах, говорится в статье. В прошлом году компания Alta Devices заявила, что её устройства также будет использовать исследовательская лаборатория ВМС США на некоторых опытных образцах дронов. Между США, Россией и Китаем существует глобальная конкуренция за лидерство в разработке технологий БПЛА, и наверняка «заинтересованные российские инвесторы» захотят воспользоваться случаем и узнать, что же происходит на американском флоте, пишет Bloomberg.

Вряд ли этих «русских ястребов» обрадует, что в США их пытаются изолировать и оттеснить с рынка, отмечает автор. «Вы можете увидеть некоторое блокирование инвестиционных сделок с участием россиян, особенно если это как-то связано с вопросами безопасности США», — рассказал в интервью Bloomberg Марк Симаковский, внештатный научный сотрудник Центра Евразии Атлантического совета, который ранее несколько лет работал в Госдепартаменте и Пентагоне. Однако полностью перекрыть дорогу российским инвестициям, по его мнению, вряд ли возможно: «Компании должны осознавать риски и быть готовыми к тому, чтобы их уменьшить. Нужно быть в состоянии объяснить, почему получение денег от российской компании не является угрозой национальной безопасности. Забудьте старый способ ведения бизнеса с ними. Те времена прошли. Я не думаю, что вы запретите российские и китайские инвестиции в стране. Просто сейчас стало больше проблем, подводных камней», — полагает эксперт.

Связанный с Абызовым фонд Bright Capital в итоге вывел свои инвестиции из компании Augmented Pixels, расположенной в Кремниевой долине и занимающейся разработкой алгоритмов автоматической навигации для беспилотных летательных аппаратов. Эта технология имеет главным образом военное назначение и используется для улучшения точности наведения в БПЛА, поясняет автор. Представители Bright Capital отказались давать какие-либо комментарии, однако другой «московский венчурный инвестор» рассказал в беседе с корреспондентом Bloomberg, что русские бизнесмены продолжают вкладывать инвестиции в перспективные американские стартапы. «Да, мы знаем технологии и понимаем их. Но у нас нет чертежей, и мы не предоставляем их государству, потому что предоставлять нечего», — заявил этот бизнесмен, пожелавший «остаться неназванным из-за того, что его фирма инвестирует в США», говорится в статье.

Некоторым российским компаниям, осуществляющим инвестиции в добывающую промышленность и другие сферы, в Америке по-прежнему рады, пишет Bloomberg. Однако даже в этом случае будут предприняты «более серьёзные меры по линии безопасности», подчёркивается в статье. Ранее в этом году даже голландцы, которые традиционно поддерживают прочные отношения с Россией, предостерегали об опасности ведения бизнеса с российскими технологическими фирмами из-за «промышленного шпионажа». А в конце августа директор по развитию бизнеса российской Объединённой двигателестроительной корпорации Александр Коршунов был задержан в итальянском аэропорту по запросу Вашингтона, напоминает Bloomberg. ОДК производит двигатели для гражданских и военных самолётов. Российская сторона утверждает, что Коршунов ни в чём не виновен. По словам Путина, этим арестом США ведут «политическую игру» и в очередной раз пытаются дискредитировать Россию, отмечает автор.

Действительно, американо-российские отношения ухудшились настолько, что практически находятся на «самой низкой точке со времён холодной войны», пишет Bloomberg: «Какие бы позитивные элементы сотрудничества в отношениях ни сохранялись, они полностью отодвигаются на задний план из-за разногласий и споров. Напротив, Китай извлекает гораздо больше пользы из стабильных отношений с Америкой и существующего под руководством США международного порядка, который выгоден для его экономики».

В докладе Национального бюро азиатских исследований в Сиэтле отмечается, что разногласия между Пекином с Вашингтоном нарастают, однако ещё не достигли той стадии, когда напряжённость стала бы проблемой, из-за которой отошла бы на задний план заинтересованность Пекина в поддержании хороших деловых отношений с американскими транснациональными корпорациями. В то время как Россия таким статусом не обладает — и хотя товарооборот между двумя странами сейчас и так невелик, в условиях новой «технологической войны», которую ведёт Вашингтон, Москве теперь приходится стремительно избавляться от американских технологий, будь то Google Android для смартфонов или программные продукты Microsoft на компьютерах в российском правительстве, заключает автор.

 

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