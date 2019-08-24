Military: американское киберкомандование переключается на информационную войну

Руководство американского военного киберкомандования хочет изменить название на командование информационной войны, поскольку его служащим приходится заниматься гораздо более широким кругом задач, чем предполагает часть слова «кибер», пишет Military. Кроме того, там намерены в большем объёме привлекать гражданских профессионалов в этой сфере.

Генерал-лейтенант Стивен Фогерти, который возглавляет киберкомандование американской армии, заявил, что хочет переименовать это подразделение, поскольку его служащим приходится заниматься гораздо более широким кругом задач. Так что он предлагает заменить в названии «кибер» на «информационную войну», пишет на своём сайте Military.

Кроме того, он отметил, что Соединённым Штатам нужно активнее развивать свою боеготовность в киберсфере. По его словам, этому мешает бюрократия. Между тем, он настаивает: США необходимо обеспечить себе доминирование в информационной среде. И присоединиться к этой инициативе он позвал представителей промышленности и учёного сообщества, которые могли бы подсказать, как лучше тренировать и чем снабжать солдат в миссиях, которые они осуществляют в киберпространстве.

Помимо всего прочего, Фогерти подписал документ, который позволяет привлекать для выполнения задач гражданское население — профессионалов в сфере киберпространства. Впрочем, гражданские лица уже работают в американской армии с 2014 года, но теперь условия такого сотрудничества стали яснее. Например, для таких сотрудников появятся планы тренировок и карьерного продвижения.

Новая программа позволит американской армии «оставаться на шаг впереди угрозы», — приводит Military мнение военных.