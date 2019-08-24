Military: американское киберкомандование переключается на информационную войну

Руководство американского военного киберкомандования хочет изменить название на командование информационной войны, поскольку его служащим приходится заниматься гораздо более широким кругом задач, чем предполагает часть слова «кибер», пишет Military. Кроме того, там намерены в большем объёме привлекать гражданских профессионалов в этой сфере.
Генерал-лейтенант Стивен Фогерти, который возглавляет киберкомандование американской армии, заявил, что хочет переименовать это подразделение, поскольку его служащим приходится заниматься гораздо более широким кругом задач. Так что он предлагает заменить в названии «кибер» на «информационную войну», пишет на своём сайте Military.
Кроме того, он отметил, что Соединённым Штатам нужно активнее развивать свою боеготовность в киберсфере. По его словам, этому мешает бюрократия. Между тем, он настаивает: США необходимо обеспечить себе доминирование в информационной среде. И присоединиться к этой инициативе он позвал представителей промышленности и учёного сообщества, которые могли бы подсказать, как лучше тренировать и чем снабжать солдат в миссиях, которые они осуществляют в киберпространстве.
Помимо всего прочего, Фогерти подписал документ, который позволяет привлекать для выполнения задач гражданское население — профессионалов в сфере киберпространства. Впрочем, гражданские лица уже работают в американской армии с 2014 года, но теперь условия такого сотрудничества стали яснее. Например, для таких сотрудников появятся планы тренировок и карьерного продвижения.
Новая программа позволит американской армии «оставаться на шаг впереди угрозы», — приводит Military мнение военных.
Французская компания по контейнерным грузоперевозкам CMA CGM, которая является одной из крупнейших в мире в этой отрасли, отказалась от использования арктических маршрутов, в том числе Северного морского пути.
В Ижевске возбудили уголовное дело по факту столкновения пассажирского автобуса с трубопроводом с горячей водой, в результате которого, по последним данным, пострадали 25 человек, шестеро из них были госпитализированы.
Продюсер Бари Алибасов сообщил, что самочувствие его супруги, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, улучшилось после пребывания в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Москве.
Первая ракетка мира японка Наоми Осака заявила, что будет наблюдать за противостоянием двух бывших лидеров рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Серены Уильямс и Марии Шараповой в первом круге US Open.
Руководитель полёта российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьёв сообщил, что стыковка корабля «Союз МС-14» с МКС не удалась из-за «ранее не встречавшихся колебаний». Об этом сообщает ТАСС.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о намерении российской делегации на осенних сессиях ПАСЕ и ПА ОБСЕ поднять вопрос об агрессивной политике США в сфере вооружений.
Президент Молдавии Игорь Додон в ходе церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечность» в Кишинёве в годовщину освобождения республики от фашистов отметил важность сохранения памяти поколений о подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны.
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с главами угледобывающих регионов.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что по-прежнему готов к торговым переговорам с Китаем, несмотря на недавнее решение увеличить пошлины на китайские товары и продукцию с сентября и октября 2019 года в ответ на дополнительные пошлины КНР.
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила надежду, что благодаря трансляции в России выступлений киевских политиков без дублирования на русском языке россияне скоро начнут понимать украинский язык.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».
Специалисты Центра управления полётами (ЦУП) приняли решение не проводить 24 августа повторную попытку стыковки космического корабля «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту с Международной космической станцией (МКС). Об этом информирует РИА Новости.
Экс-чемпион мира в тяжёлом весе депутат Госдумы Николай Валуев пожелал удачи обладателю титула по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву в бою с британским претендентом Энтони Ярдом.
Космическому кораблю «Союз МС-14» с антропоморфным роботом FEDOR на борту не удалось состыковаться в запланированное время с Международной космической станцией, передаёт Интерфакс из Центра управления полётами.
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.