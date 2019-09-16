Курт Волкер: западные санкции будут действовать до возвращения Крыма Украине

Антироссийские санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не вернёт Украине Крым, заявил специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер. Как передаёт «Телеканал новин 24», дипломат также добавил, что США и Евросоюз много работают, чтобы удостовериться, что санкции будут наложены до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств.
Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что санкции, которые ввели против России из-за «незаконной аннексии Крыма»*, останутся в силе до «полной деоккупации полуострова». Как передаёт «Телеканал новин 24», Волкер также добавил, что такие же действия будут касаться и других введённых санкций в отношении Москвы.
По его словам, США и Евросоюз много работают, чтобы удостовериться, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств.
«Санкции по Крыму будут оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма», — отметил спецпредставитель США.
Кроме того, Волкер заявил, что верит в то, что однажды Россия вернёт Крым Украине, как это было с прибалтийскими странами, когда Советский Союз вернул им независимость.
«Запад, Соединённые Штаты, другие страны держались твёрдой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Также мы имеем очень жёсткую позицию по Крыму — мы не согласимся с российской аннексией Крыма. Время меняет всё, и в один день, думаю, Крым вернётся в состав Украины», — добавил дипломат.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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