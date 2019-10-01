Столтенберг: Украина не член НАТО, но альянс помогает ей как «другу и соседу»

На фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского ведущий MSNBC поинтересовался у генсека НАТО Йенса Столтенберга, не опасаются ли союзники США, что отношение Вашингтона к ним зависит от политической конъюнктуры. В ответ Столтенберг напомнил журналисту, что Украина не член НАТО, хотя и пользуется поддержкой со стороны альянса как «партнёр, друг и сосед» перед лицом российской угрозы.

Вам не кажется, что другие страны, может быть, смотрят на текущие события вокруг Украины и опасаются, что приверженность Соединённых Штатов к НАТО и к союзникам по НАТО, отдельным странам, зыбка или по меньшей мере политически обусловлена?



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Думаю, необходимо понять следующее: Украина не член НАТО. Россия незаконно аннексировала* часть Украины — по этой причине мы сейчас поддерживаем партнёра, друга, соседа. Но членства у них нет.



Кроме того, мы ещё и значительно увеличили наше военное присутствие в восточной части альянса, в частности в Прибалтике и Польше. Потому что после того, как Россия незаконно аннексировала Крым, люди задавались вопросом, может ли что-то подобное произойти с членом НАТО. И мы должны были совершенно ясно дать понять, что такого произойти не может. Вот почему мы впервые за всю нашу историю разместили готовые к бою тактические группы в восточной части альянса.



США — часть этого. И я приветствую тот факт, что Соединённые Штаты тоже наращивают своё военное присутствие в Европе и в прибалтийской части альянса.



Нет сомнений в том, что сила НАТО отчасти зиждется на демократии во всех странах-участницах. Во многих из этих стран близятся выборы. Озабочены ли вы тем, что безопасность выборов — важнейший вопрос безопасности и для НАТО как альянса?



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Мы озабочены этим. И…



Альянс принимает какие-то меры?



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Да, мы принимаем меры. Мы много делаем для того, чтобы донести идею о том, что вмешательство в демократические процессы различных стран НАТО возможно. Мы видели подобные попытки в нескольких странах.

Но особое внимание мы уделяем кибербезопасности. И мы принимаем множество мер, чтобы укрепить кибербезопасность, защитить наши сети, учиться друг у друга. Большие учения. И мы помогаем обеспечить устойчивость к кибератакам.



Мы также сталкиваемся с попытками вмешаться в наши демократические процессы с помощью кампаний по дезинформации, с помощью пропаганды. И мы должны помочь противостоять этому. И я верю, что пропаганде надо противопоставить не другую пропаганду, а правду. Правда восторжествует. Так что простое предоставление фактов — это лучший способ противостоять попыткам дезинформационного вмешательства в демократические процессы.



Дата выхода в эфир 29 сентября 2019 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



