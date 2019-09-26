Столтенберг: пока слишком рано называть дату вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Fox News заявил, что, несмотря на то, что альянс поддерживает реформы на Украине на пути к вступлению в альянс, пока рано говорить о том, когда же страна станет членом НАТО. Столтенберг также заявил, что после распада СССР главным вызовом организации видит установившуюся в мире неопределённую ситуация в области безопасности.

Как вам кажется, кто на данный момент представляет наибольшую угрозу НАТО?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Мне кажется, самой серьёзной проблемой сейчас является непредсказуемость, неопределённость. На протяжении многих лет единственной проблемой НАТО был Советский Союз, но сейчас, после распада СССР, установилась намного более сложная и неопределённая ситуация в области безопасности.

Моя основная мысль состоит в том, что, когда мы сталкиваемся с большей неопределённостью, нам нужны такие сильные международные организации как НАТО, в основе которых лежит идея один за всех и все за одного. Это обеспечивало безопасность всех союзников по НАТО на протяжении 70 лет. Ни один член организации не подвергался нападению другой страны, потому что в случае нападения на одно государства НАТО, ответит весь альянс. И это является лучшим способом обеспечения безопасности.

И поэтому множество стран Восточной Европы, которые находились под контролем СССР, хотели вступить в НАТО. Одной из таких стран является Украина, об этом говорят в СМИ. Я бы хотел спросить о вашем мнении относительно политической ситуации, но Украина стремится стать членом НАТО на протяжении долгого времени, получится ли это у неё?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Позиция альянса заключается в том, что мы поддержим украинские реформы на пути к членству в НАТО. Однако у нас нет конкретной даты вступления страны. Мы оказываем Украине сильную политическую поддержку, практическую поддержку. Недавно мы решили расширить эту поддержку, потому что Украина —наш близкий партнёр, и от стабильности в соседних странах зависит наша безопасность, и мне кажется, ещё слишком рано говорить, когда страна станет членом НАТО.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2019 года.