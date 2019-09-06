DELFI: президент Литвы просит НАТО укрепить оборону для защиты от России

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал после встречи с генсеком НАТО усилить союзную группировку в регионе Балтийского моря для «защиты от России». По его мнению, имеющихся сил союзников в случае конфликта с Москвой будет недостаточно, чтобы можно было гарантировать полную безопасность Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает DELFI.

Находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нынешние средства НАТО являются «недостаточными» для эффективной обороны стран Балтии от России. После встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом Науседа отметил, что международный батальон, который дислоцируется в Литве с позапрошлого года, является «хорошим средством сдерживания России». Однако он считает, что это ещё не позволяет в полной мере «защититься от возможного нападения Москвы», сообщает DELFI.



«Мы очень рады принимать Батальон сил передового базирования НАТО в Литве, однако этого недостаточно», — подчеркнул Науседа на совместном брифинге по итогам встречи в штаб-квартире НАТО. «Мы достигли высокого уровня сдерживания, но в оборонной сфере нам следует сделать гораздо больше», — пояснил литовский президент.



По его словам, основную «угрозу безопасности» представляет большая концентрация российских военных в Калининградской области, поэтому Литва стремится к созданию «более детальных оборонных планов» НАТО, говорится в статье. Балтийские страны хотят получить от Североатлантического альянса дополнительные гарантии воздушной обороны, чтобы в случае конфликта дежурящие в них истребители выполняли и оборонные задачи, а союзники чаще присылали на учения наземные системы противовоздушной обороны.

Они также пытаются убедить союзников укрепить дислоцированные здесь в 2017 году международные батальоны средствами ПВО и морской обороны и просят дать гарантии, что в случае внезапного конфликта Литва, Латвия и Эстония не окажутся отделёнными от остальной территории НАТО, если Россия сможет «получить контроль над Балтийским морем», поясняет DELFI.



В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул в беседе с Науседой, что за последние несколько лет Североатлантический альянс уже значительно усилил своё присутствие в регионе Балтийского моря. «Мы постоянно обсуждаем возможности сделать больше», — подтвердил Столтенберг. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить наш уровень готовности, чтобы наши силы подкрепления создавали бы ещё более эффективное сдерживание», — заверил он литовского президента, пишет DELFI.