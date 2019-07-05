ERR: высадка международного десанта в Эстонии стала кульминацией учений Baltic Protector

«Высадка морского десанта» в Эстонии стала кульминацией крупных международных учений Baltic Protector, которые с мая идут в Балтийском море, сообщает ERR. На различных этапах этих учений в общей сложности задействовано 44 морских судна и около 4 тыс. военных из разных стран. В Финском заливе подобные учения по быстрому реагированию проводились впервые.

В заливе Колга в Валкла высадился морской десант. Это стало кульминацией крупных международных учений под командованием Великобритании. Они стартовали в мае в Дании и охватили всё Балтийское море. В учениях экспедиционного корпуса принимают участие Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия, в общей сложности это около 3 тысяч солдат и 20 кораблей. Цель — проверить готовность к сотрудничеству международных сил обороны и отработать морские манёвры, атаку с моря и морской десант. В Финском заливе учения по быстрому реагированию проводились впервые.



Со стороны Эстонии безопасность десантной операции обеспечивали Кайтселийт, Военно-морские силы Эстонии и Департамент полиции и погранохраны. Вдобавок к десантировавшимся с моря военным и бронетехнике десант поддерживали вертолёты Wildcat, Apache, Merlin, а также охраняющие воздушное пространство стран Балтии истребители Eurofighter.



«Для Эстонии эти учения имеют большое значение, так как целью экспедиционных сил и этих учений является усиление государственной обороны и безопасности. Если наше положение станет опасным, то у нас есть союзники, которые придут нам на помощь. Жители Эстонии могут чувствовать себя в безопасности, зная, что мы не одни и у нас есть союзники. В ходе таких учений мы становимся только лучше», — сказал командующий Силами обороны, генерал-майор Мартин Херем.



Прибывшие в Эстонию союзнические подразделения 5—6 июля примут участие в боевых стрельбах на центральном полигоне Сил обороны. 7 июля союзники будут отрабатывать оборону Сааремаа вместе с Сааремааской и Пярнуской дружинами Кайтселийта.



В проходящих на территории Эстонии учениях Baltic Protector принимают участие британские суда HMS Albion, HMS Kent, RFA Argus, RFA Lyme Bay, HMS Archer, HMS Exploit, HMS Charger, SD Victoria и MV Hurst Point. Безопасность морских путей обеспечивает противоминная эскадра Балтийских стран Baltron, в составе которой действуют военные корабли LVNS Virsaitis, LVNS Imanta и LNS Skalvis. Также задействованы корабль управления и обеспечения ВМС Эстонии Wambola и патрульные корабли Департамента полиции и погранохраны.



Начавшиеся в мае учения Baltic Protector объединяют в себе череду совместных учений в территориальных водах Дании, Германии, Швеции и странах Балтии. Всего в ходе всех этапов учений задействовано 44 морских судна и около 4 тысяч военных из партнёрских и союзнических стран.



Возглавляемые Великобританией многонациональные Объединённые экспедиционные силы объединяют профессиональных военных, которых при необходимости можно быстро интегрировать в операции НАТО, ООН или ЕС. В состав Объединённых экспедиционных сил входят Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Великобритания.



Дата выхода в эфир 04 июля 2019 года.