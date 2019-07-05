ERR: высадка международного десанта в Эстонии стала кульминацией учений Baltic Protector

«Высадка морского десанта» в Эстонии стала кульминацией крупных международных учений Baltic Protector, которые с мая идут в Балтийском море, сообщает ERR. На различных этапах этих учений в общей сложности задействовано 44 морских судна и около 4 тыс. военных из разных стран. В Финском заливе подобные учения по быстрому реагированию проводились впервые.
В заливе Колга в Валкла высадился морской десант. Это стало кульминацией крупных международных учений под командованием Великобритании. Они стартовали в мае в Дании и охватили всё Балтийское море. В учениях экспедиционного корпуса принимают участие Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия, в общей сложности это около 3 тысяч солдат и 20 кораблей. Цель — проверить готовность к сотрудничеству международных сил обороны и отработать морские манёвры, атаку с моря и морской десант. В Финском заливе учения по быстрому реагированию проводились впервые.
Со стороны Эстонии безопасность десантной операции обеспечивали Кайтселийт, Военно-морские силы Эстонии и Департамент полиции и погранохраны. Вдобавок к десантировавшимся с моря военным и бронетехнике десант поддерживали вертолёты Wildcat, Apache, Merlin, а также охраняющие воздушное пространство стран Балтии истребители Eurofighter.
«Для Эстонии эти учения имеют большое значение, так как целью экспедиционных сил и этих учений является усиление государственной обороны и безопасности. Если наше положение станет опасным, то у нас есть союзники, которые придут нам на помощь. Жители Эстонии могут чувствовать себя в безопасности, зная, что мы не одни и у нас есть союзники. В ходе таких учений мы становимся только лучше», — сказал командующий Силами обороны, генерал-майор Мартин Херем.
Прибывшие в Эстонию союзнические подразделения 5—6 июля примут участие в боевых стрельбах на центральном полигоне Сил обороны. 7 июля союзники будут отрабатывать оборону Сааремаа вместе с Сааремааской и Пярнуской дружинами Кайтселийта.
В проходящих на территории Эстонии учениях Baltic Protector принимают участие британские суда HMS Albion, HMS Kent, RFA Argus, RFA Lyme Bay, HMS Archer, HMS Exploit, HMS Charger, SD Victoria и MV Hurst Point. Безопасность морских путей обеспечивает противоминная эскадра Балтийских стран Baltron, в составе которой действуют военные корабли LVNS Virsaitis, LVNS Imanta и LNS Skalvis. Также задействованы корабль управления и обеспечения ВМС Эстонии Wambola и патрульные корабли Департамента полиции и погранохраны.
Начавшиеся в мае учения Baltic Protector объединяют в себе череду совместных учений в территориальных водах Дании, Германии, Швеции и странах Балтии. Всего в ходе всех этапов учений задействовано 44 морских судна и около 4 тысяч военных из партнёрских и союзнических стран.
Возглавляемые Великобританией многонациональные Объединённые экспедиционные силы объединяют профессиональных военных, которых при необходимости можно быстро интегрировать в операции НАТО, ООН или ЕС. В состав Объединённых экспедиционных сил входят Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Великобритания.
Олимпийский чемпион в прыжках с шестом член Международного олимпийского комитета (МОК) Сергей Бубка прокомментировал информацию, согласно которой он получил деньги в обмен на голос за Рио-де-Жанейро при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского подписать закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает процедуры импичмента.
Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубки и других членов организации, обвинённых в получении взяток при выборе столицы летних Олимпийских игр 2016 года.
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказал мнение о переходе своего бывшего одноклубника и соотечественника Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».
Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал обвинения в коррупции относительно почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.
Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов перенёс операцию в одной из московских клиник, в настоящее время артист чувствует себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера группы Андрея Разина.
Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов рассказал, что из организации к нему не обращались по поводу информации, согласно которой он получил деньги в обмен на голос за Рио-де-Жанейро при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала мужчину по подозрению в государственной измене. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства. Как отмечается, речь идёт о российском гражданине Александре Воробьёве.
Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов прокомментировал информацию, согласно которой он получил деньги в обмен на голос за Рио-де-Жанейро при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.
Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, почему не принёс извинений испанцу Рафаэлю Надалю за попадание мячом в грудь во время матча второго круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Семилетнюю девочку из Ингушетии, госпитализированную ранее с многочисленными телесными повреждениями, специальным бортом МЧС перевезут на лечение в Москву. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.
Бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на суде заявил, что члены Международного олимпийского комитета (МОК), среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка, получили взятки за голоса при выборе столицы летних Олимпийских игр 2016 года.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT слова депутата Национального совета Словакии Петера Марчека о работе над резолюцией по отмене санкций против России.