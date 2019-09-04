Polska Times Оригинал

Экс-президент Латвии о сдерживании России: «Слава богу, у нас есть НАТО»

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Страны Балтии и Польша должны быть готовы использовать все имеющиеся в распоряжении средства для сдерживания России и даже, возможно, создать некий общий блок, считает экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Однако, как пишет Polska Times, на вопрос, действительно ли она считает, что Эстония, Латвия, Литва и Польша смогли бы остановить россиян, экс-президент ответила: «Слава богу, у нас есть НАТО».
Экс-президент Латвии о сдерживании России: «Слава богу, у нас есть НАТО»
Reuters
Россия не скрывает своих имперских амбиций, поэтому Латвии, Литве, Эстонии и Польше следует выработать такой механизм действий, который позволит избежать последствий её действий, считает экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. В интервью Polska Times она заявила, что как прибалтийские государства по отдельности, так и весь альянс, должны быть готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства сдерживания, а также столкнуться с самым мрачным сценарием.
 
«Я напомню, что в 1940 году Финляндия была способна защитить себя от российской агрессии. Об этом не следует забывать. Я не исключаю, что если три страны Балтии и Польша создадут общий блок, то они смогут отразить нападение России», — заявила Вайра Вике-Фрейберга.
 
Однако на вопрос, действительно ли она считает, что Эстония, Латвия, Литва и Польша смогли бы остановить россиян, экс-президент ответила: «Слава богу, у нас есть НАТО».
 
Она также добавила, что верит в готовность солдат альянса «умирать за Ригу и Варшаву».
 
«Они умирали в Корее, Вьетнаме, Афганистане,  Ираке и во многих других местах, так что я не вижу причин думать, что в будущем будет по-другому», — подчеркнула политик.
 
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