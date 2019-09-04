Die Welt: в НАТО проспали военный подъём Китая

По своим военным возможностям в Индо-Тихоокеанском регионе Китай обошёл США и их союзников, сообщает Die Welt. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провёл Центр изучения США при национальном университете Сиднея. Теперь гарантии безопасности, которые американцы предоставляли другим странам, могут стать бессмысленными. Эксперты говорят о «стратегической несостоятельности» Вашингтона.

Специалисты Центра изучения США при национальном университете Сиднея провели исследование и пришли к выводу, что Пекин нарастил военную мощь до такой степени, что может в короткие сроки расправиться и с американцами, и с их союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Die Welt. В НАТО бьют тревогу. После того как в альянсе «проспали» военный подъём Китая, эксперты судорожно ищут ответы на новые стратегические вызовы. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил: «Мы видим, что подъём Китая оказывает влияние на нашу безопасность, отчасти и потому, что Китай становится к нам всё ближе. Это происходит в Арктике, Африке, и мы видим, что он инвестирует большие деньги в критически важные объекты инфраструктуры, в том числе и в Европе».

К тому же Пекин увеличивает свои расходы на вооружение, продолжает издание. По данным Минобороны США, на данный момент у китайцев есть 2 тыс. ракет меньшей, средней и большой дальностей. Этот арсенал представляет угрозу для военных объектов США и их союзников в западной части Тихого океана. Австралийские эксперты утверждают, что американцы не успеют отреагировать на запуск ракет. При этом Вашингтон десятилетиями контролировал этот стратегически важный регион, создавая военные базы на Гавайях, острове Гуам, Диего-Гарсия, в Японии, Южной Корее, Австралии и Сингапуре. Теперь же гарантии безопасности, которые США предоставляют своим союзникам, могут стать бессмысленными.

Китай проводит в Тихоокеанском регионе «очень агрессивную политику», отмечают эксперты. После присоединения Макао и Гонконга Пекин прилагает все усилия, чтобы добиться «аннексии» Тайваня. Китай хочет стать державой, определяющей порядок в Индо-Тихоокеанском регионе. Но у Китая есть и глобальные амбиции. И они, конечно же, пересекаются с интересами США.

На Вашингтон сейчас оказывается военное и финансовое давление, отмечает издание. Учитывая ситуацию, можно понять, почему президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы страны — члены НАТО тратили как минимум 2% от своего ВВП на оборону. Впрочем, авторы исследования сомневаются, что США смогут найти правильные ответы на рост вооружения в Китае. У американцев нет современных боевых систем, солдаты недостаточно обучены, уровень боеготовности низкий. В этой связи эксперты говорят о «стратегической несостоятельности» США.

Пекин быстро отреагировал на результаты исследования. Спикер Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан заявил, что его страна движется по пути «мирного развития», а политика носит исключительно оборонительный характер. Рост вооружения в Китае может иметь и экономические последствия для США. Цель Пекина заключается в том, чтобы закрыть американским кораблям доступ к определённым регионам Тихого океана. Это может навредить не только военным, но и коммерческим интересам Вашингтона.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что от Китая также исходит ядерная угроза. К тому же покупка и аренда портов, верфей, а также создание военно-морских баз — часть стратегии Пекина. Китайцы положили глаз на погрязшую в долгах Папуа — Новую Гвинею и государственную верфь в филиппинской бухте Субик. В Брюсселе не исключают, что китайские военные вскоре могут объявиться и на Балканах.