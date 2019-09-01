Обозреватель Global Times: в борьбе с иностранным вмешательством Китаю и России лучше держаться вместе

США стремятся сохранить господство в международной политике, поэтому они усиливают давление на Россию и Китай, провоцируя политические кризисы внутри этих стран, считает обозреватель Global Times Цуй Хэн. По его словам, в эпоху глобальных перемен Москва и Пекин должны развивать двустороннее сотрудничество, чтобы противостоять внешнему влиянию.

На протестных акциях в Гонконге и Москве можно увидеть признаки западного вмешательства. «Наполненные злобой лозунги на плакатах, уличная политика и признаки внешнего контроля» напоминают «цветные революции», которые потрясли несколько европейских стран. На этом фоне политическое сотрудничество между такими странами, как Китай и Россия, приобретает ещё большее значение, пишет на страницах Global Times исследователь Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

По его словам, встречи официальных представителей США с гонконгскими политиками и активистами, спровоцировавшими беспорядки, были сняты на камеру и раскрыты. Но Вашингтон назвал это разоблачение нарушением частной жизни со стороны «бандитского режима». Когда московская полиция арестовала протестующих, которые участвовали в несанкционированном митинге, западные СМИ распекали российское правительство за то, что оно якобы «душило право граждан на свободу политического выражения».

Официальные лица, СМИ и научные круги Китая и России критикуют США и их союзников за вмешательство, но они не воспринимают эти доводы. Вполне вероятно, что в будущем Запад воспользуется любой подвернувшейся возможностью, чтобы повлиять на внутренние дела Китая и России, тем самым поставив под угрозу их политическую безопасность, рассуждает Хэн.

«С начала XXI века Китай и Россия поддерживают тесные связи и постоянно наращивают сотрудничество. Одна из главных причин в том, что обеим державам Запад бросил вызов, и они должны помогать друг другу», — считает автор статьи.

«В эпоху великих перемен в международной политике Соединённые Штаты как единственная сверхдержава не хотят терять своё господство в международной политике. Поэтому они всё сильнее подавляют набирающие мощь державы. Вот от чего страдают Китай и Россия. Будет справедливым сказать, что американское давление на обе страны продолжит расти. Расхождения США с Китаем и Россией носят структурный характер и не могут быть урегулированы», — подчёркивает эксперт.

На его взгляд, Запад, подверженный комплексу превосходства, всё чаще рассматривает происходящее в незападном мире с идеологической точки зрения. Хотя большинство проблем, с которыми сталкиваются Китай и Россия, являются типичными противоречиями при государственном строительстве.

«Представление Китая о правлении Гонконгом и идеи России о политическом развитии не появятся в мейнстримных СМИ Запада. В то же время информация, которую получает западная общественность, фильтруется и обрабатывается элитами», — обращает внимание Хэн.



«Конфронтация в мировой политике нарастает, и западные страны всё ещё осознают господство международного дискурса. В этом контексте Китай, Россия и другие незападные страны должны укреплять сотрудничество в области политики и безопасности, поддерживать внутреннюю стабильность и политическую безопасность и проявлять инициативу в СМИ и научных кругах», — полагает исследователь.

На недавней встрече китайский лидер Си Цзиньпин и президент Владимир Путин договорились о расширении двусторонних связей с целью создать всеобъемлющее стратегическое партнёрство. Современные внешние вызовы, с которыми сталкиваются обе страны, свидетельствуют о важности китайско-российских отношений, уверен Хэн.

По словам автора статьи, Москва и Пекин имеют общие позиции и принципы, основанные на общем опыте и прошлом. Они могут легко понять, каким образом Запад оказывает на них давление. Это даёт им возможность обеспечить друг другу стратегическую поддержку при борьбе с внешними угрозами.

«Китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнёрство по координации действий в новой эпохе имеет широкое значение. Для обеих стран очень важно поддерживать стабильность и самостоятельно выбирать путь развития», — заключает Цуй Хэн.