Guardian: перемещение китайских войск вызвало тревогу у жителей Гонконга

На территорию Гонконга рано утром в четверг прибыли китайские военные и боевая техника, пишет The Guardian.

Информационное агентство Xinhua сообщило о том, что Гонконгский гарнизон Народно-освободительной армии КНР провёл запланированную ротацию в рамках «ежегодной обычной ротации».

Однако в городе растут опасения, что после нескольких месяцев политических волнений Пекин может перейти к жёстким мерам.

На снимках, опубликованных китайским информагентством Xinhua, можно увидеть бронетехнику и грузовики с военными на пути в город, а также прибывший в Гонконг военный корабль.

По данным государственных СМИ, в ходе предыдущих ротаций 2017-го и 2018 года количество солдат и бронетехники не менялось. Однако в этом году в сообщениях нет никакой информации о численности контингента. Между тем, по оценкам, в гарнизоне от 8 тыс. до 10 тыс. военных.

Эта переброска войск в Гонконг произведена в преддверии запланированных на субботу антиправительственных демонстраций и на фоне длящихся уже несколько месяцев протестов. В четверг организатор субботних демонстраций «Гражданский фронт по правам человека», как пишет The Guardian, получил уведомление о том, что полиция запретила проведение этого мероприятия.