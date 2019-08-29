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Guardian: перемещение китайских войск вызвало тревогу у жителей Гонконга

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Китайские военные и бронетехника прибыли в Гонконгский гарнизон Народно-освободительной армии КНР в рамках, как заявляет Пекин, запланированной ежегодной ротации войск. Между тем это событие вызвало в городе опасения, что власти собираются перейти к применению жёстких мер против протестующих, пишет The Guardian.
Guardian: перемещение китайских войск вызвало тревогу у жителей Гонконга
Reuters
На территорию Гонконга рано утром в четверг прибыли китайские военные и боевая техника, пишет The Guardian.
 
Информационное агентство Xinhua сообщило о том, что Гонконгский гарнизон Народно-освободительной армии КНР провёл запланированную ротацию в рамках «ежегодной обычной ротации».
 
Однако в городе растут опасения, что после нескольких месяцев политических волнений Пекин может перейти к жёстким мерам.
 
На снимках, опубликованных китайским информагентством Xinhua, можно увидеть бронетехнику и грузовики с военными на пути в город, а также прибывший в Гонконг военный корабль.
 
По данным государственных СМИ, в ходе предыдущих ротаций 2017-го и 2018 года количество солдат и бронетехники не менялось. Однако в этом году в сообщениях нет никакой информации о численности контингента. Между тем, по оценкам, в гарнизоне от 8 тыс. до 10 тыс. военных.
 
Эта переброска войск в Гонконг произведена в преддверии запланированных на субботу антиправительственных демонстраций и на фоне длящихся уже несколько месяцев протестов. В четверг организатор субботних демонстраций «Гражданский фронт по правам человека», как пишет The Guardian, получил уведомление о том, что полиция запретила проведение этого мероприятия.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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