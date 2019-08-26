CGTN: в столкновениях между протестующими и полицией в Гонконге уровень насилия с обеих сторон растёт

В прошедшие выходные полиция Гонконга впервые была вынуждена применить против разбуянившихся протестующих брандспойты, а один из сотрудников правоохранительных органов даже сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы разогнать не реагировавшую на увещевания толпу, передаёт CGTN. Руководство поддержало действия полицейских и подчеркнуло, что никто не пострадал.

За последние выходные в Гонконге произошли самые ожесточённые столкновения между активистами и полицией с момента обострения протестов в июне. В воскресенье вечером в районе Чхюньвань были слышны выстрелы. Полиция подтвердила, что один из её сотрудников сделал предупредительный выстрел в воздух, никто не пострадал. Руководство поддержало действия полицейского. С подробностями корреспондент CGTN Хэ Вэйвэй.

ХЭ ВЭЙВЭЙ, корреспондент CGTN: Вчера в 14:30 начались митинги, но спустя час они переросли в акты агрессии. Некоторые протестующие отклонились от одобренного властями маршрута, убрали заграждения и стали сооружать баррикады на дорогах и ломать светофоры, препятствуя движению. Кроме того, они сломали ворота на въезде в тоннель Кросс-Харбор и разбили уличные киоски, принеся за собой хаос в несколько районов Гонконга.

В итоге начались столкновения между радикально настроенными протестующими и полицией. Активисты напали на полицейских, стали бросать в них кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, направляли лазерные лучи и даже разбили полицейскую машину. После неоднократных предупреждений, которые ни к чему не привели, чтобы разогнать народ, сотрудникам органов правопорядка пришлось пустить в ход слезоточивый газ и впервые брандспойты.

Прошлым вечером в полночь полиция провела пресс-конференцию. По словам представителя, во время столкновений шестеро полицейских достали своё оружие и один из них выстрелил в воздух.

Ю ХОЙ-КХУАНЬ, старший инспектор отдела по связям с общественностью полиции Гонконга: Жизни наших коллег оказались под угрозой. Они несколько раз повторили предупреждения, но те не возымели никакого эффекта. Исчерпав все прочие варианты, шестеро полицейских достали оружие, чтобы защитить себя, своих коллег и простых людей, оказавшихся в зоне столкновений. Один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, пуля никого не задела. В данной ситуации наш сотрудник продемонстрировал храбрость и самообладание. В сложившихся обстоятельствах предпринятые меры были необходимыми и целесообразными.

Также полиция сообщила, что 36 человек были арестованы по подозрениям в проведении незаконных собраний, хранении наступательных видов оружия и нападениях на сотрудников правопорядка. (В ходе столкновений. — ИноТВ) были ранены и госпитализированы 15 полицейских.

Дата выхода в эфир 26 августа 2019 года.