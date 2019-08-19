Handelsblatt: вмешиваясь в события в Гонконге, США нарушают международное право

Протесты, подобные тем, что происходят сейчас в Гонконге, в США были бы уже давно подавлены, пишет эксперт Стефан Барон в своей статье для Handelsblatt. Между тем, сам Вашингтон призывает Китай и Гонконг к сдержанности: более того, американские политики и дипломаты принимают у себя лидеров гонконгских протестов, что является нарушением Венской конвенции, согласно которой дипломатические работники не имеют права вмешиваться во внутренние дела принимающей страны.

Согласно большинству новостных сообщений о беспорядках в Гонконге, «добрая» и «злая» стороны конфликта чётко разделены, пишет эксперт Стефан Барон в своей статье для Handelsblatt: с одной стороны — свободолюбивые демонстранты, а с другой — китайский коммунистический режим и его подручные, жёстко подавляющие протест с помощью полиции.

Однако при более подробном рассмотрении эта картина меняется, отмечает Барон: мы видим молодёжь, вооружённую камнями, рогатками, коктейлями Молотова и железными палками, развязывающую уличные бои с полицией, возводящую баррикады, поджигающую полицейские участки, врывающуюся в здание парламента и развешивающую там флаги Великобритании, блокирующую международный аэропорт и берущую людей в заложники по подозрению в шпионаже.

Один из лидеров протеста Джошуа Вонг сравнил происходящее в Гонконге с событиями 1989 года в ГДР, однако это совершенно не так, считает Барон: ГДР, в отличие от Гонконга, не была демократическим государством, однако демонстрации там проходили мирно. Автор пишет, что гонконгская полиция действует весьма аккуратно и инцидентов излишнего насилия с её участием практически нет.

Как отмечает Барон, в США подобный протест был бы уже давно подавлен: в качестве примера он приводит жёсткое подавление волнений противников войны во Вьетнаме в 1970 году и применение армии во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году. Теперь же те самые США призывают Китай и Гонконг к сдержанности, одновременно подогревая противостояние словом, делом и деньгами.

Незадолго до начала протестов Майк Помпео и несколько видных американских парламентариев принимали в Вашингтоне ведущих гонконгских оппозиционеров. Уже после начала волнений сотрудница американского консульства в Гонконге встречалась с Джошуа Вонгом и ещё одним лидером оппозиции. По мнению Барона, разговор вряд ли шёл о сдержанности, поскольку после него уровень насилия уличных схваток скорее только вырос. При этом США с практически имперским высокомерием, пытаются представить эту встречу как нечто обыденное. Между тем, она является нарушением Венской конвенции, согласно которой дипломаты не имеют права вмешиваться во внутренние дела принимающей их страны. По мнению Барона, наивно не рассматривать происходящее в Гонконге в контексте глобального противостояния Китая и США.

Кроме того, Барон пишет, что во многих бедах Гонконга повинен не Китай, а местные олигархи, которые поделили между собой весь рынок недвижимости. В результате резко выросли цены на аренду жилья и ЖКХ. Закон о высылке, ставший основной причиной протестов, мог, в том числе, стать для Китая инструментом давления на гонконгских олигархов.