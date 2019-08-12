CGTN: жители Гонконга с нетерпением ждут окончания протестов
Многие жители Гонконга призывают прекратить столкновения, чтобы город и его население могли восстановиться.
Многие жители Гонконга призывают прекратить столкновения, чтобы город и его население могли восстановиться.
Американский президент Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили торговые отношения между странами и вопросы глобальной безопасности.
Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» проведёт торжественную церемонию по выведению из обращения номера экс-вратаря команды Роберто Луонго.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказала свои мысли о преданности и добавила, что не собирается расставаться со своим тренером Алексеем Мишиным.
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
Баскетболист сборной России Алексей Швед не сыграет на чемпионате мира в Китае из-за травмы голеностопа.
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полёт над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей.
В России за минувшие сутки потушено 63 лесных пожара. Об этом сообщается на странице МЧС России в социальной сети «ВКонтакте».
В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля сообщили, что состояние семилетней Аиши Ажиговой, которая была избита в Ингушетии, улучшается.
В Калачёвском районе Волгоградской области обезвредили четыре боеприпаса времён Великой Отечественной войны, сообщают NovostiVolgograda.ru.
Этно-арт-фестиваль состоится 17 августа в Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на организаторов.
Стали известны города с самыми дешёвыми авиабилетами в Крым и Сочи, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Туту.ру».
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об интересе к защитнику команды Данилу Круговому со стороны «Зенита» и ЦСКА.
В МЧС подтвердили информацию о хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Москве.
Российский лидер Владимир Путин назвал эффективной работу главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
Суд Осло арестовал на четыре недели подозреваемого в стрельбе в мечети и в убийстве сводной сестры 21-летнего Филипа Мансхауса, действия которого расцениваются как попытка теракта.
Хлопок газа произошёл в одном из жилых домов на юге Москвы.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продажу черногорского форварда Луки Джорджевича в московский «Локомотив».
Необычно суровые зимы в Северной Америке и в Азии не вызваны таянием арктической ледяной шапки. К такому выводу пришли учёные из Великобритании и Нидерландов.
Полиция Москвы начала служебную проверку по факту грубого задержания девушки во время несанкционированной акции, которая прошла после согласованного митинга 10 августа.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) впервые с начала нового перемирия применили артиллерийское вооружение калибра 122 мм при обстреле села Октябрь самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).
В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил дату рассмотрения эпизода матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Сочи» (0:0), в котором форварду армейцев Фёдору Чалову разбили нос.
Главный тренер московского «Локомотива» заявил, что не будет комментировать переход 25-летнего черногорского форварда Луки Джорджевича до тех пор, пока игрок не поступит в его распоряжение.
Суд Ленинградского района Калининграда продлил на три месяца домашний арест бывшей исполняющей обязанности главврача калининградского роддома №4 Елене Белой, которую обвиняют в гибели новорождённого.
Бывший тренер сборной Уэльса по лёгкой атлетике Фил Баннинг получил тюремный срок за домогательства к несовершеннолетним девочкам.
Китай выступает против активизации конфликта между Индией и Пакистаном, а также предостерегает индийскую сторону от односторонних действий в штате Джамму и Кашмир, сообщил глава китайского МИД Ван И.
Камеры видеонаблюдения в парках Казани в 2018 году помогли раскрыть 14,7% совершённых там преступлений, сообщает «Реальное время».
Стала известна спортивная программа Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает kp.ru.
Управление Роспотребнадзора по Московской области рассказало о качестве воды в регионе в первом полугодии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт ведомства.
Стала известна культурная программа Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает VostokMedia.com со ссылкой на сайт форума.
Станция «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будет стилизована под гравюры ХVII—XVIII веков, сообщает сайт «Москва 24».
Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.
Ещё на 34 столичных переходах изменили режим работы светофоров, сообщает сайт «Москва 24».
В России с 13 августа ужесточат возможности заключения сделок с недвижимостью по электронной подписи, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную кадастровую палату Росреестра.
В международном заплыве на открытой воде X-Waters в Санкт-Петербурге приняли участие более 900 человек, сообщает Nation News.
Смертность от онкологических заболеваний в Свердловской области выросла на 1,4% в первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на Свердловскстат.
Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил спортсменов, ставших победителями и призёрами международных соревнований, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
Делегация правительства Башкирии посетила Адыгею для обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия, сообщает портал «Юга.ру».
Московский «Локомотив» приобрёл форварда Луку Джорджевича у санкт-петербургского «Зенита».
Россиянин Николай Алексеев, представитель миссии ОБСЕ в Донбассе, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявил, что склад боеприпасов в селе Каменка Ачинского района Красноярского края, где произошёл пожар, будет расформирован до 1 июля 2020 года.
Украинский лидер Владимир Зеленский представил нового главу Житомирской государственной областной администрации. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев по количеству финалов в различных турнирах в сезоне идёт по графику таких игроков, как испанец Рафаэль Надаль и швецарец Роджер Федерер.
Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинила сотрудника полиции в том, что он ударил её в живот.
В Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.
Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов считает, что главный судья матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Спартака» не должен был засчитывать мяч в ворота гостей.
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад назвал продуктивным очередной раунд переговоров с радикальным движением «Талибан»*.
Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило о двух сбитых украинских беспилотниках.