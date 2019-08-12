CGTN: жители Гонконга с нетерпением ждут окончания протестов

Непрекращающиеся протесты негативно сказываются на жизни обитателей Гонконга. В частности, из-за беспорядков страдают отрасли, связанные с внешним миром, в том числе туристический бизнес и розничная торговля, передаёт CGTN.

Многие жители Гонконга призывают прекратить столкновения, чтобы город и его население могли восстановиться.

ХО-КАЙ МИНГ, член Законодательного совета Гонконга: Я думаю, это (протесты. — ИноТВ) оказывает очевидное негативное влияние на отрасли, связанные с внешним миром, в том числе на туризм и розничную торговлю. Некоторые гиды остались в этом месяце без работы. Многие из тех, кто занимается торговлей, оказались в похожей ситуации.

Мы призываем жителей Гонконга остановиться. Мы призываем окружающих нас друзей прекратить беспорядки, потому что подобные беспорядки негативно сказываются на нашей жизни и экономическом развитии.

ГОСПОЖА ЛИ, жительница Гонконга: Происходящее меня очень тревожит. Прошлые поколения приложили огромные усилия для развития Гонконга. Теперь они (протестующие. — ИноТВ) всё ломают, бьют любого, кто не соглашается с их мнением. Их невозможно урезонить. Требования, с которыми они выступают, нельзя назвать рациональными.

ЛЁН ХОЙ КХЁН, владелец аптеки: Многие туристы из материкового Китая или других стран не едут в Гонконг, потому что они считают, что в городе слишком неспокойно. Это ударило по продажам, снизив их более чем на 30 процентов. Это серьёзно подрывает малый бизнес. Я хочу, чтобы всё это как можно скорее закончилось.

КХАМ ЮК МИН, президент Федерации промышленников и предпринимателей округа Тхюньмунь: Мы надеемся, что правительство найдёт самый быстрый способ, чтобы успокоить ситуацию. Надеюсь, что эта дилемма решится как можно скорее — и деловая атмосфера в Гонконге сможет сохраниться.

Дата выхода в эфир 12 августа 2019 года.