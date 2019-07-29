Frankfurter Allgemeine: в Пекине гонконгские протесты назвали «цветной революцией»

До сих пор Пекин предпочитал не вмешиваться и предоставлял властям Гонконга самим разбираться с протестующими, однако теперь ситуация может измениться, отмечает Frankfurter Allgemeine. Как поясняет немецкая газета, приближённые к правительству Китая СМИ впервые открыто заговорили о попытке «цветной революции», за кулисами которой стоят США.

Пекин назвал протесты в Гонконге «цветной революцией», пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Правительство считает происходящее попыткой государственного переворота, а партийная газета предполагает, что за кулисами событий стоят американцы.

Как отмечает издание, китайская партийная газета впервые назвала протесты в Гонконге «цветной революцией». В понедельник China Daily написала о том, что происходящее в городе — уже не просто выражение недовольства реальными или воображаемыми недостатками. По версии китайской газеты, протесты приобрели тот же характер, что и «цветные революции, которые разжигались на Ближнем Востоке и в Северной Африке». По всей видимости, местные критически настроенные в отношении правительства элементы вступили в сговор с внешними силами с целью свержения правительства. При этом они используют современные коммуникационные техники для распространения слухов и сеют атмосферу страха и недоверия.

Власти Китая уже давно говорили о том, что за протестами в Гонконге стоят иностранные силы, однако до сих пор они избегали открыто вмешиваться в конфликт, отмечает Frankfurter Allgemeine. Однако теперь, когда всплыло понятие «цветной революции», ситуация может измениться, полагает корреспондент немецкой газеты. Об этом говорит, к примеру, объявление о проведении пресс-конференции, сделанное подчинёнными правительству властями Гонконга и Макао.

Как подчёркивает автор статьи, такое бывает крайне редко, потому что правительство Китая, как правило, предпочитает поручить принятие необходимых мер местному правительству в Гонконге.

Пока же китайская партийная газета призвала полицию Гонконга оставить неуместные «психологические заботы» и предпринять необходимые шаги для восстановления порядка. Все нарушители закона должны быть наказаны. Поэтому городские власти больше не должны следовать примирительному курсу и проявлять сдержанность, заботясь о возможных политических последствиях. До сих пор полиция Гонконга вела себя именно так, руководствуясь политическими причинами, а такую ситуацию нормальной назвать нельзя, отмечается в статье.

Как напоминает Frankfurter Allgemeine, вечером в воскресенье произошли самые тяжёлые на данный момент столкновения между протестующими и полицией. Силы правопорядка Гонконга применили значительно больше слезоточивого газа, чем когда-либо до этого. По сообщениям полиции, задержано 49 человек. Среди прочего демонстранты собрались на несанкционированный протестный марш перед контактным офисом центрального правительства в Гонконге, куда были стянуты многочисленные силы полиции для защиты здания от нападений.

По словам китайского депутата Теда Хуэя, это были «самые ожесточённые столкновения», которые он наблюдал за последние месяцы. Он упрекнул полицию в несоразмерном применении силы к участникам демонстраций. В свою очередь, правительство осудило «радикальных протестующих», которые забрасывали полицию кирпичами и горящими предметами. По данным китайской газеты South China Morning Post, на этой неделе полиция планирует впервые опробовать в деле водомёты.

Как отмечает издание, China Daily открыто предполагает, что за протестами в Гонконге стоят США. В отличие от того, что сообщают западные СМИ, китайские журналисты уверены, что речь идёт не о спонтанных протестах, лишённых ведущей направленности. По их версии, закулисные руководители беспорядков хотят заставить мир думать именно так, однако было бы наивно верить, что подобные акции могут быть неорганизованными.

Это подтверждается, в том числе, присутствием гонконгского медиамагната Джимми Лая, известного спонсора демократического лагеря, который в начале месяца встречался в Вашингтоне с вице-президентом Майком Пенсом и министром иностранных дел Майком Помпео. Несанкционированные демонстрации в выходные вывели масштабы беззакония в Гонконге на новый уровень, заключает Frankfurter Allgemeine.