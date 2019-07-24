Guardian: Китай потребовал от США «убрать свои грязные руки» от Гонконга

Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Гонконга и поощрении там насилия, сообщает The Guardian. Так, несмотря на то что оппозиция полагает, что за недавнее нападение на группу протестующих отвечает китайское правительство, Пекин возложил за него ответственность на американских чиновников.

Китай потребовал от США перестать вмешиваться во внутренние дела Гонконга и поощрять насилие в китайском специальном административном районе, сообщает The Guardian.

«Гонконг — китайская территория, и мы не потерпим, чтобы какие-либо иностранные силы вмешивались в его дела, — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. — Мы требуем от США убрать свои грязные руки от Гонконга».

Кроме того, по её словам, именно американские чиновники несут ответственность за недавнее нападение людей в белых футболках на участников протестов в Гонконге на железнодорожной станции Юэн Лун.

«Мы видим, что за подобными инцидентами стоят чиновники из США. Могут ли американские чиновники честно рассказать всему миру, какую роль сыграли и какие цели преследуют?» — добавила Чуньин.

При этом, несмотря на то что нападение и медленная реакция полиции заставили протестующих обвинить правительство Китая в сговоре с организованными преступными группами Гонконга, проправительственная газета People’s Daily поспешила подхватить комментарии Чуньин.

«Инциденты с применением насилия произошли в Гонконге, и во всём этом его поощряли США. Некоторые американцы говорят, что хотят помочь Гонконгу, но на самом деле они хотят посеять там хаос и не будут удовлетворены, пока Гонконг не рухнет», — отметило китайское издание.

The Guardian полагает, что нападение может подогреть вспыхнувшие несколько недель назад в Гонконге массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта о выдаче материковому Китаю лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что это может коснуться не только фигурантов уголовных дел, но и правозащитников.

Кроме того, британское издание отмечает, что подобными обвинениями в адрес США Пекин рискует обострить и без того непростые отношения с Вашингтоном.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп в понедельник охарактеризовал действия китайского правительства в Гонконге как «весьма ответственные».

«Китай мог бы их (протестующих. — ИноТВ) остановить, если бы хотел. Это крупномасштабные демонстрации. Надеюсь, председатель Си Цзиньпин поступит правильно. Но протесты идут уже долгое время, это правда», — приводит The Guardian слова американского лидера.