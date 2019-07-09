CNN: протестующие в Гонконге не верят в «смерть» законопроекта об экстрадиции

Глава правительства Гонконга Кэрри Лам объявила спровоцировавший беспрецедентные протесты законопроект об экстрадиции «мёртвым», передаёт CNN. Однако активисты не верят заверениям властей и требуют официального отзыва инициативы, а также выполнения остальных требований, включая расследование случаев полицейского произвола и даже отставку Лам.

Тем временем глава правительства Гонконга заявляет, что спорный законопроект об экстрадиции «мёртв», однако активисты, выступающие в поддержку демократии, этому не верят. По их словам, с законопроектом не покончено до тех пор, пока Кэрри Лам официально не отзовёт его, чего она пока не сделала. Также активисты предупреждают, что Лам ещё может внести законопроект на рассмотрение в течение срока полномочий текущего созыва. Анна Корен с подробностями из Гонконга.

Это лето для Гонконга ознаменовалось недовольствами. Город потрясли недели беспрецедентных протестов против спорного законопроекта об экстрадиции, который должен был позволить автономии выдавать предполагаемых преступников властям Китая. Под угрозой продолжения протестов глава правительства Гонконга Кэрри Лам попыталась сдержать гнев людей. Она заявила, что законопроект фактически мёртв.

КЭРРИ ЛАМ, глава администрации Гонконга: В обществе всё ещё есть сомнения в искренности правительства и беспокойство, не возобновит ли правительство процесс рассмотрения этих поправок в законодательном собрании. Я хочу подчеркнуть, что таких планов нет, законопроект мёртв.

Однако протестующие не верят её заверениям, говоря, что этого недостаточно.

БОННИ ЛЮН, заместитель руководителя Гражданского фронта по правам человека: Мы не можем двигаться вперёд без реальных действий (со стороны правительства. — ИноТВ), которых требуют жители Гонконга. Учитывая, что два миллиона человек открыто поддерживают наши пять требований, а Кэрри Лам не выполнила ни одного, протесты продолжатся.

Протестующие требуют официального отзыва законопроекта. Но после недель регулярных ожесточённых столкновений с полицией это перестало быть их единственной претензией. Они также требуют независимого расследования в отношении инцидентов с применением слезоточивого газа и резиновых пуль с целью разогнать толпу, а также настаивают на том, чтобы с арестованных в ходе протестов были сняты все обвинения. Некоторые даже призывают к отставке Лам. Критики считают, что сегодняшнее заявление было сделано слишком поздно — оно уже никак не сможет успокоить волнения на улицах.

КЛАУДИА МО, продемократический депутат законодательного собрания Гонконга: Кто-то даже мог бы назвать всё это извержением вулкана. И это просто глупо, как Кэрри Лам пытается остановить это извержение с помощью садового шланга. Как можно быть настолько не в ладах со здравым смыслом?

Впрочем, другие утверждают, что две стороны должны найти компромисс.

АЛАН ХУ, глава Института конституционного права: Обе стороны должны доверять друг другу. Мне кажется, власти сейчас пытаются сказать: «Да, вы хотите, чтобы мы сделали что-то такое, чтобы вы могли нам доверять. Но тогда вы должны сделать то же самое. Пока же вы, по сути, пытаетесь навязать нам свои условия».

Протесты привлекли внимание международной общественности к более масштабным вопросам, касающимся того, насколько сильно китайские власти контролируют Гонконг. Ранее на этой неделе на заседании Комиссии по правам человека в ООН в Женеве произошёл инцидент, свидетельствующий об усилении напряжённости: поп-звезда и активистка, выступающая за демократию для Гонконга, Дениз Хо заявила, что Китай отступился от своих обещаний, сделанных более 20 лет назад, когда Гонконг перешёл под контроль КНР. Китайские дипломаты обвинили Хо в безосновательных обвинениях.

ДЕНИЗ ХО, певица: Концепция «одна страна — две системы» почти мертва. Протесты продолжаются.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КНР: Господин вице-председатель, выступающий только что, без всяких причин высказался против китайской концепции «Одна страна — две системы», и в связи с этим мы выражаем свой решительный протест.

И здесь остаётся важный вопрос: что же всё-таки придётся сделать, чтобы успокоить возмущение в городе, а вместе с этим и его изъявления на улицах.

Анна Корен, CNN, Гонконг.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 июля 2019 года.