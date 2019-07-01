CNN: протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

После многочасовой акции протеста протестующие ворвались в здание парламента Гонконга, передаёт CNN. Они разбили входные двери и окна и заполнили здание. Демонстранты также замазали краской пятилистник, ставший официальной эмблемой территории после её перехода от Великобритании к КНР. Протесты в Гонконге продолжаются уже несколько недель. Их спровоцировала попытка изменения законодательства об экстрадиции в угоду Пекину.

Вернёмся к срочной новости из Гонконга. Сейчас вы в прямом эфире наблюдаете, как протестующие ворвались в здание законодательного собрания. Они прорвались через металлические барьеры на входе, добрались до первого и второго этажей, и сложно сказать, где конкретно они сейчас находятся. Похоже, они в зале заседаний с гербом Гонконга. Неясно, чего они пытаются добиться внутри здания.



Возможно, Шерисс Фам сообщит нам подробности. Шерисс, вы на связи?



ШЕРИСС ФАМ, корреспондент CNN: Здравствуйте, Элисон. Пока не ясно… Извините, Элисон, продолжайте.



Расскажите, что вы видите?



ШЕРИСС ФАМ: Мы находимся прямо за углом здания законодательного собрания, как вы ранее отметили, и сейчас наблюдаем немногочисленные вспышки насилия. Мы на главной улице, которая проходит через сердце этого важнейшего международного финансового центра. Но как вы можете видеть, эта четырёхполосная магистраль заполнена десятками тысяч протестующих.



Большую часть времени, что мы здесь, то есть на протяжении нескольких часов, обстановка была спокойной. Но даже поддерживая своих товарищей за углом, в здании законодательного собрания, в основном здании правительства, куда они прорвались, они неслись в касках к своим товарищам по протесту и даже несли им зонты, чтобы продолжать своё давление. И мы слышим, они скандируют: «Гонконг, поддай газу!» По сути, это то, что скандируют на баскетбольных играх: «Вперёд, Гонконг, вперёд! Давай, жми. Продолжай». И протестующие действительно борются за будущее Гонконга. По их словам, политические свободы, которыми пользовался полуавтономный город на протяжении нескольких лет, подорваны, так как материковый Китай продолжает наступление на Гонконг, Элисон.



Мы в прямом эфире наблюдаем, как протестующие закрашивают баллончиком с краской герб, который, вероятно, находится в одном из залов заседаний парламента. Чего они пытаются добиться сейчас, когда они прорвались в здание?



ШЕРИСС ФАМ: Мы слышали несколько противоречивых версий. По одной из них, они хотели попасть в здание, просто чтобы их услышали. По их словам, правительство не слушает их требования. Для того они и ворвались в главное правительственное здание Гонконга.



Чтобы было понятно, что такое законодательное собрание для Гонконга — это как если бы протестующие прорвались в конгресс Соединённых Штатов, захватили бы главные фойе, ломали бы и разбивали всё, рушили и разрисовывали бы баллончиками здание. Вот именно это в эти минуты в Гонконге и происходит. Мы также слышали, что некоторые протестующие пытаются вырубить электричество в законодательном собрании. Пока, насколько мы знаем, этого им не удалось.



Но пока что вот что у них получилось: прорваться через заграждения. Ведь сегодня национальный праздник. Так что стеклянные окна были разбиты, но долгое время они были защищены стальными заграждениями, установленными, потому что учреждение закрыто. Они смогли взломать эти железные заграждения и прорваться в комплекс. И сейчас, в эти часы законодательное собрание объявило, что все встречи, назначенные на завтра, отменены. Понятно, сегодняшние встречи отменены, завтрашние встречи отменены.



Мы видели, как протестующие закрашивают баллончиками символ Гонконга. Нет ли обеспокоенности, что все эти беспорядки приведут к негативным последствиям и подстегнут Си Цзиньпина оказать давление на Кэрри Лам отказаться от компромисса, как только всё успокоится?



ШЕРИСС ФАМ: Именно этого и боятся. Одна из особенностей Гонконга в том, что он был посредником между Китаем и мировыми финансовыми рынками, мировыми инвесторами. Но раз эти политические свободы Китаем размываются, вопрос в том, не потеряет ли Гонконг свой особый статус.



Не отступит ли Китай от принципов правления, которые до этого момента мы видели у Си Цзиньпина в Китае? Это не тот лидер, который будет отступать. Аналитики, с которыми я разговаривала, утверждают, что правительство Си Цзиньпина не заботит, решат ли иностранные фирмы и международный бизнес, что больше не хотят там находиться. Си Цзиньпин озабочен сохранением своей власти в неприкосновенности. И это может означать, что он пойдёт на ещё большее подавление свобод города.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 01 июля 2019 года.