Guardian: глава британского МИД не исключил санкций против Китая из-за ситуации в Гонконге

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант не исключил вероятности введения санкций против Китая и выдворения китайских дипломатов из страны из-за ситуации в Гонконге, пишет The Guardian. Как напоминает издание, напряжённость в отношениях Лондона и Пекина усилилась из-за поддержки Хантом гонконгских протестующих. Глава британского МИД призвал Китай соблюдать соглашение, заключённое при передаче Гонконга, и напомнил, что его страна ставит принципы выше коммерческих интересов.

Министр иностранных дел Великобритании и кандидат на пост лидера Консервативной партии Джереми Хант не исключил вероятности введения санкций против Китая и выдворения китайских дипломатов из страны из-за ситуации в Гонконге, пишет The Guardian. Руководитель внешнеполитического ведомства предупредил, что Великобритания всегда ставит принципы выше коммерческих интересов, и призвал Китай соблюдать принцип «одна страна — две системы», изложенный в соглашении о передаче Гонконга.

Как напоминает издание, напряжённость в отношениях Лондона и Пекина усилилась после того, как глава британского МИД поддержал гонконгских демонстрантов, протестующих против закона об экстрадиции. В ответ на призыв Ханта к Пекину «не использовать протесты в качестве предлога для репрессий» посол Китая в Великобритании Лю Сяомин обвинил министра иностранных дел Соединённого Королевства в грубом и неприемлемом вмешательстве в китайские дела.

В интервью радиостанции BBC 4 в четверг Хант отказался исключить возможность введения санкций или выдворения китайских дипломатов из страны. «Ни один министр иностранных дел не скажет точно, что произойдёт в подобной ситуации. Необходимо то, что Билл Клинтон назвал «стратегической неоднозначностью».

При этом глава британского МИД признался, что его не удивила реакция государственных СМИ Китая, обвинивших Ханта в том, что он ставит «эгоистичные» политические интересы выше хороших отношений с Китаем. «Китай — специалист по такой риторике», — отметил министр.

«Гонконг — это часть Китая, мы признаём это. Мы просто говорим, что у нас есть ещё соглашение с Китайской народной республикой, мы ждём, что его будут соблюдать», — добавил Хант. По его словам, Китай получил «огромные преимущества» от установления международной системы, основанной на правилах. «И несоблюдение этого крайне важного соглашения между Великобританией и Китаем, разумеется, будет иметь последствия как для Китая, так и для Соединённого Королевства», — добавил глава дипломатического ведомства.

На вопрос о том, не вредит ли ссора с Китаем экономическим интересам Великобритании, Хант ответил: «Если вы спрашиваете о компромиссе между нашими торговыми отношениями и принципами, то в конце концов мы живём в стране, которая всегда защищала свои ценности. Мы считаем, что соблюдение международных соглашений — это важнейший принцип».