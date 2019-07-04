CNN: Китай и Британия устроили дипломатическую перепалку из-за протестов в Гонконге

Дипломатическая перепалка между Великобританией и Китаем ещё больше обострилась после того, как британский МИД вызвал китайского посла в Лондоне в связи с «неприемлемыми и некорректными» комментариями Пекина относительно протестов в Гонконге, пишет CNN.

Китай ранее обвинил Британию во вмешательстве в дела своего полуавтономного города, который некогда был британской колонией. Эти обвинения стали реакцией на заявление британского министра иностранных дел Джереми Ханта, который выразил поддержку протестующим Гонконга, подчеркнув, что Лондон будет поддерживать жителей этого города в их стремлении сохранить и без того ограниченные демократические свободы.

В последние несколько недель, как напоминает CNN, в городе идут протесты с участием сотен тысяч демонстрантов, которые выступают против законопроекта об экстрадиции в Китай. Критики этой законодательной инициативы опасаются, что её будут использовать для преследования диссидентов.

В понедельник протестующие студенты прорвались в Законодательный совет Гонконга и заняли его на короткое время, при этом зданию был нанесён значительный урон. Полиция, между тем, в скором времени вытеснила демонстрантов.

Джереми Хант, ссылаясь на китайско-британскую совместную декларацию от 1984 года о передаче города Пекину, дал понять, что этот документ носит обязательную силу и действует до сих пор. Он также пригрозил КНР «серьёзными последствиями», если условия этого соглашения не будут соблюдаться.

«Великобритания подписала в 1984 году правовое соглашение, которое носит обязательный характер на международном уровне. В нём закреплено правило «одна страна — две системы» и закреплены основные свободы Гонконга. Мы твёрдо поддерживаем это соглашение и народ Гонконга», — указал Хант.

Эти слова вызывали негодование в Пекине, который ранее дал понять, что положения этой декларации, предоставлявшие Лондону статус «наблюдателя» за бывшей британской колонией, уже не применимы.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан обвинил Ханта в том, что он «предаётся мечтам о былой славе британского колониализма и одержим дурной привычкой лезть в дела других стран, чтобы снисходительно покритиковать их и почитать им нотации».

Посол Китая в Лондоне Лю Сяомин также резко раскритиковал Британию, заявив, что своим вмешательством в дела Гонконга последняя навредила отношениям между двумя странами.

«Я считаю, что Джереми Хант был совершенно неправ, когда говорил о свободе. Тут речь идёт не о свободе, а о нарушении закона в Гонконге. Все мы помним, что в Гонконге 22 года назад не было свободы или демократии», — подчеркнул дипломат.

Как отмечает CNN, Великобритания действительно за более чем полтора столетия колониальной оккупации не демократизировала до конца Гонконг и ввела там лишь ограниченную демократию.