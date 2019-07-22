SRF: протестующие в Гонконге атаковали офис центральных властей КНР

Уже седьмую неделю подряд в Гонконге не прекращаются массовые протесты, сообщает SRF. Теперь демонстранты выступают не только против своей собственной администрации, но и правительства Китая. После согласованного марша протестующие отправились к офису центральных властей КНР, закидали его яйцами и краской, а также запачкали герб народной республики, рассказывает швейцарский телеканал.

С одной стороны — слезоточивый газ, резиновая дробь, дубины. С другой — метательные снаряды. Седьмую неделю подряд на выходных в Гонконге происходят столкновения между полицией и продемократическими демонстрантами. На массовых протестах речь идёт не только о спорном законе об экстрадиции, но и демократии, а также влиянии Пекина.

Перекрытые дороги, оцепленный центр города, 5000 полицейских в полном обмундировании — сегодня на улицы Гонконга вновь вышли сотни тысяч демонстрантов. Они это делают на выходных уже седьмую неделю подряд.

Полиция использует слезоточивый газ. Впервые протесты направлены не только против властей Гонконга, но и напрямую против китайского представительства. После согласованного протестного марша сотни людей отправились к офису центральных властей КНР. Они закидали здание яйцами и краской, а также запачкали герб народной республики. Государственные СМИ Китая сообщают о массовых беспорядках.

Демонстранты вновь потребовали полной отмены спорного закона об экстрадиции, а также создания независимой комиссии, которая должна будет пролить свет на полицейское насилие в ходе столкновений на предыдущих демонстрациях.

Ещё после предыдущих протестов глава администрации Гонконга Кэрри Лам приостановила действие закона об экстрадиции, позволявшего выдавать жителей Гонконга Китаю, и извинился за него. Теперь же демонстранты требуют отставки главы администрации.

Дата выхода в эфир 21 июля 2019 года