Гонконгский гарнизон вооруженных сил КНР распространил через соцсети видео, снятое на армейских учениях по подавлению акций протеста, сообщает France 24. Как отмечается в сюжете французского канала, посыл ролика ясен — Пекин хочет показать, что теряет терпение и готов применить дополнительную силу для подавления протестов, продолжающихся уже два месяца.

«На ваш страх и риск»: посыл, который пытаются продемонстрировать при помощи данного ролика эти китайские солдаты, вполне ясен. Ясны и его адресаты — это митингующие, которые уже два месяца выходят на улицы, бросая вызов власти Пекина.

В ролике, который в среду распространил в социальных сетях гонконгский гарнизон Народно-освободительной армии Китая, показаны учения по подавлению беспорядков: военные при помощи колючей проволоки, водомётов и дубинок разгоняют протестующих. В тот же день перед судом предстали десятки людей по обвинению в участии в массовых беспорядках — так местные власти квалифицируют акции протеста, состоявшиеся на прошлых выходных.

По всей видимости, Пекин хочет таким образом дать понять, что теряет терпение, что при необходимости готов отправить в Гонконг дополнительные силы, и это будет соответствовать гонконгскому законодательству, и что будет и дальше невзирая ни на что поддерживать местные власти.

Один из бывших глав администрации Гонконга даже намекнул на то, что за протестами могут стоять Соединённые Штаты и Тайвань.

ДУН ЦЗЯНЬХУА, бывший глава Гонконга: Некоторые главы иностранных государств и определённые антикитайские силы имеют стремления к вмешательству и воспользовались особой гонконгской конъюнктурой, чтобы создать трения внутри Гонконга и испортить отношения между континентальным Китаем и Гонконгом.

До сих пор Пекин позволял заниматься ситуацией с протестами, продолжающейся с начала июня, местным властям. Между тем, масштабнейшие акции протеста в бывшей британской колонии не прекращаются — они продолжились даже после временного отзыва спровоцировавшего их изначально законопроекта об экстрадиции.

Акции уже успели превратиться в полноценное движение против местных властей, возглавляемых Кэрри Лам, и за полную отмену упомянутого законопроекта и гражданские свободы. Протестующим периодически противодействуют насильственными методами.

Дата выхода в эфир 1 августа 2019 года.