CGTN: Гонконг парализован — протестующие объявили всеобщую забастовку

В Гонконге протестующие начали всеобщую забастовку, которая привела к приостановке работы воздушного, автодорожного и железнодорожного транспорта по всему городу, сообщает CGTN. Полиция констатирует, что участники акций протеста всё чаще проявляют насилие, а власти города предупреждают, что митингующие могут спровоцировать в Гонконге «очень опасную ситуацию».

Начнём нашу передачу с новостей из Гонконга, где, по данным полиции, с момента начала протестов 9 июня были арестованы 420 человек. Сегодня протестующие начали всеобщую забастовку, из-за которой во всём городе остановился воздушный, автодорожный и железнодорожный транспорт.

Как сообщается, более 2300 работников авиационной сферы взяли больничный, из-за чего более 200 рейсов были отменены. Утром свою работу приостановило и метро, однако после полудня движение было восстановлено. Главные автомагистрали оказались перекрыты. Некоторые протестующие даже атаковали полицейские участки.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм предупредила, что протестующие близки к тому, чтобы спровоцировать «очень опасную ситуацию» в специальном административном районе. Давайте послушаем.

КЭРРИ ЛЭМ, глава администрации Гонконга: Подобные масштабные акции по дестабилизации города ради исполнения определённых требований, а также движение, отказывающееся взаимодействовать с властями, в значительной мере подрывают закон и порядок в Гонконге и подводят наш город — город, который все мы так любим и который многим из нас довелось отстраивать, — к очень опасной ситуации.

А теперь передадим слово нашему корреспонденту Чжу Дань, которая сейчас находится на связи в прямом эфире из Гонконга. Чжу Дань, здравствуйте. По словам главы администрации Кэрри Лэм, люди провоцируют «очень опасную ситуацию» в городе. Расскажите нам, что всё-таки сейчас там происходит.

ЧЖУ ДАНЬ, корреспондент CGTN: Да, Кэрри Лэм провела пресс-конференцию. Также пресс-конференцию провела и гонконгская полиция. Она решительно осудила протестующих за участившиеся проявления насилия в целом ряде мест в городе с воскресенья на понедельник. В этот период было арестовано 82 человека. Некоторые из них принимали участие в акции в районе Чёнкуанъоу, пытались блокировать дороги или установить на них заграждения, что в значительной мере препятствовало движению.

Чтобы разогнать протестующих, после неоднократных предупреждений полиция использовала слезоточивый газ и необходимые силовые методы. Участники протестов из западной части города отправились в район Козуэй-Бей и провели там несогласованный митинг. Они вывели из строя несколько светофоров и перекрыли близлежащие дороги, из-за чего карета скорой помощи не могла проехать к тоннелю.

Как утверждает полиция, во время операций по разгону митингов протестующие всё чаще стали проявлять насилие. Некоторые поджигали мусорные баки на колёсах и деревянные доски и толкали их в полицейские кордоны. Начиная с июня в общей сложности в протестах были ранены 139 полицейских. Протестующие не только прибегают к насилию, но и организуют масштабные акции, агитирующие за отказ от взаимодействия с властями. Сперва послушаем.

Ю ХОЙ-КХУАНЬ, старший инспектор отдела по связям с общественностью полиции Гонконга: Радикальные протестующие не только лишь окружают людей, взгляды которых противоречат их позиции, на даже нападают на них, вооружившись деревянными палками и ножами, и наносят им серьёзные ранения и увечья. Некоторые участники акций умышленно портят многочисленные машины и объекты, находящиеся в ведении государства.

Также есть протестующие, агитирующие за отказ от взаимодействия с властями. Однако реализуя свои права и свободы, они доставляют неудобства основной части населения города.

Ранее я прошлась по улицам и побеседовала с жителями Гонконга. Большинство рассказывали, как сегодня опоздали на работу, и ругали протестующих. Некоторые туристы признались, что не чувствуют себя в безопасности здесь, в Гонконге.

Дата выхода в эфир 05 августа 2019 года.