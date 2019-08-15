Times: Трамп призвал Си «быстро и гуманно» разобраться с Гонконгом

В ответ на ужесточившиеся акции протеста в Гонконге Пекин стянул военную технику к границам города и обратил внимание, что военным понадобится лишь 10 минут, чтобы туда доехать, пишет The Times. В своём Twitter Дональд Трамп призвал Китай «быстро и гуманно» урегулировать ситуацию и предложил Си Цзиньпину личную встречу.

Президент США Дональд Трамп призвал Китай «быстро и гуманно» урегулировать ситуацию со столкновениями между полицией и протестующими в Гонконге, сообщает The Times. Америка выразила обеспокоенность относительно угроз Пекина о возможной военной интервенции.

После того как гонконгские борцы за демократию стали проводить всё более жёсткие акции и на несколько дней заблокировали работу главного аэропорта города, Пекин назвал протесты «ростками терроризма» и предупредил, что его вооружённым силам, уже стянувшимся к границам специального административного района понадобится лишь 10 минут, чтобы до него добраться.

«Я АБСОЛЮТНО не сомневаюсь, что если председатель СИ хочет быстро и гуманно урегулировать гонконгский вопрос, он может это сделать. Личная встреча?» — предложил американский лидер в своём Twitter во время партии в гольф в Нью-Джерси. Как отмечает газета, Пекин пока инициативу главы Белого дома никак не прокомментировал.

В Вашингтоне комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США призвал Китай не повторять ошибки, связанные с жёстким подавлением протестов на площади Тяньаньмэнь, которые произошли 30 лет назад. В противном случае — международное осуждение и «незамедлительные последствия».

На сегодня в аэропорту Гонконга действует судебный запрет — к терминалам могут пройти только те, у кого на руках есть документы на вылет в течение следующих 24 часов. Протестующие могут развернуть свою деятельность только в залах прибытия, так что к полудню многие активисты покинули здание, но пообещали, что на этом их акции не закончатся.

Как напоминает The Times, участники протестов требуют отставки главы администрации Гонконга и ставленника Пекина Кэрри Лам, а также независимых выборов. На это китайские власти в последнее время отвечают недвусмысленными намёками: скоплением военной техники в соседнем городе Шэньчжэне. А командование Восточного округа Народно-освободительной армии Китая выставило один из спутниковых снимков с бронетехникой на шэньчжэньском стадионе в соцсетях и подписало: «Путь от стадиона Чуньцзянь на набережной Шэньчжэня до Гонконга займёт 10 минут. Отсюда всего 56 километров до гонконгского аэропорта».

Наиболее жёстко, по данным The Times, китайские власти отреагировали на избиение протестующими двух граждан КНР в аэропорту в среду 14 августа — активисты решили, что это шпионы под прикрытием. Один из пострадавших, Фу Гохао — журналист государственной китайской газеты Global Times. Издание заявило, что подобные действия нарушают права человека и ничем не отличаются от поступков террористов.

Другой пострадавший, Сюй Цзиньян, по его собственным словам, просто приехал в аэропорт в качестве провожающего. Протестующие окружили его и связали руки, в таком положении его удерживали четыре часа, пока полиция не отбила пленника. Сюя нашли без сознания и отвезли в близлежащую больницу. Когда схватили Фу и связали ему руки, он громко объявил: «Я поддерживаю полицию Гонконга. Теперь можете меня бить». Впоследствии журналиста тоже госпитализировали, но уже на следующий день он выписался и, похоже, чувствовал себя хорошо — своей смелостью он прославился в государственных СМИ.

Некоторые активисты извинились за то, что своими акциями в аэропорту сорвали поездки десяткам тысяч людей. Другие протестующие настаивают, что делают правое дело. «Если кто и должен извиняться, так это администрация. Не думаю, что мы проиграем. Мы не можем себе этого позволить», — заявила 23-летняя активистка Джейд Хуэй, которая ещё оставалась в аэропорту. По её словам, если протестующие потерпят поражение, жизнь в Гонконге станет хуже, чем в «концлагерях у уйгуров», так что пути назад нет.