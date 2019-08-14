Guardian: в Лондоне предложили поддержать жителей Гонконга британским гражданством

Председатель комитета по иностранным делам британской палаты общин Том Тугендхат призвал «исправить ошибку» 1997 года и предоставить населению Гонконга «полноценное» гражданство Соединённого Королевства. По словам политика, этот шаг приободрит многих жителей региона, в котором «существует явная напряжённость», сообщает The Guardian.

Лондон должен предоставить жителям Гонконга полноценное британское гражданство. С таким предложением выступил председатель влиятельного комитета по иностранным делам в палате общин Том Тугендхат, пишет The Guardian.

По словам политика, этот вопрос нужно было решить ещё до того, как в 1997 году Соединённое Королевство вернуло контроль над этим районом Китаю. Теперь же выдача гражданства «приободрит» жителей Гонконга, продемонстрировав им британскую поддержку.

На протяжении десяти недель Гонконг охвачен «масштабными демонстрациями в защиту демократии, которые периодически принимают насильственные формы». Протест «жёстко подавляется» полицией и встречает «всё более жёсткие угрозы» со стороны Пекина, отмечает издание.

Накануне государственные СМИ КНР показали видео с бронемашинами, которые якобы двигались в сторону города Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Это дало повод для беспокойства о возможной «военной интервенции», утверждает The Guardian.

Пекин, который придерживается курса «одна страна — две системы», считает жителей Гонконга китайскими гражданами. Однако некоторые люди, проживающие на этой территории, имеют так называемое гражданство британских заморских территорий, которое даёт определённые права, например, находиться в Соединённом Королевстве до полугода, но не предоставляет возможность жить или работать в стране постоянно, поясняет издание.

«Соединённое Королевство имело обязательства перед гражданами Гонконга до 1997 года, и продление гражданства для жителей заморских территорий, которое во многих отношениях является гражданством второго сорта, было ошибкой. И я думаю, что её следует исправить. В то время, когда в Гонконге явно существует напряжённость, Великобритания может убедить многих жителей Гонконга в том, что их существующие права признаются и ценятся», — заявил Тугендхат.

«Я полагаю, главное то, что у Великобритании есть возможность исправить ошибку, вселить уверенность в людей, которые явно очень нервничают по поводу своего будущего, и это понятно. И я думаю, что так будет правильно», — добавил политик.

Как отмечает издание, весной парламентский комитет, возглавляемый Тугендхатом, опубликовал доклад, в котором критиковалось «всевозрастающее вмешательство» материкового Китая в дела Гонконга. Но в этот раз политик призывает обе стороны проявить сдержанность.

«Я не знаю, каким будет будущее. Я не способен его предсказать. Но я могу заявить, что от периода спокойствия выиграют все. Единственное решение этой проблемы — политический диалог. Её не решат насилие на улицах или что-либо в этом роде», — подчеркнул Тугендхат.