CNBC: Пекин припугнул Гонконг военной техникой у границ города

Как сообщили китайские СМИ, силы Народной вооружённой полиции КНР стягиваются в Шэньчжэнь — город в непосредственной близости к Гонконгу. Эксперты объясняют, что такими демонстративными действиями Пекин стремится напугать протестующих и показать, что он, хотя и не желает прибегать к интервенции, при необходимости может на неё пойти, пишет CNBC.

Во вторник 13 августа «китайские пропагандистские СМИ» написали, что протестующие в Гонконге «напрашиваются на самоуничтожение». Также ресурсы опубликовали снимки военных автомобилей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), стягивающихся к границам специального административного района, сообщает CNBC.

Чуть ранее сам Пекин заявил, что в антиправительственных протестах в Гонконге проявились «ростки терроризма» — за подобное насилие виновных следует наказывать «без пощады и без снисхождения». А глава администрации Гонконга Кэрри Лам отметила, что «незаконные акции во имя свободы» препятствуют сохранению порядка в городе и могут нанести серьёзный экономический урон району. Китайские власти осудили «невменяемые действия» протестующих, которые в выходные проводили жёсткие акции и бросали коктейли Молотова в полицейские участки.

В понедельник утром англоязычная версия газеты Global Times на своей странице в Twitter опубликовала видео, на котором показано скопление военной техники НОАК в Шэньчжэне, соседнем со специальным административным районом городе в 1,5 часа езды на машине.

— Global Times (@globaltimesnews) 12 августа 2019 г.

Global Times: «Как показывают видео, полученные Global Times, Народная вооружённая милиция собирается в Шэньчжэне, городе на границе с Гонконгом, в преддверии, как видно, масштабных учений».

Официальная газета Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао» опубликовала в китайских соцсетях пост о том, как силы Народной вооружённой милиции, входящей в состав НОАК, готовятся разбираться «с вопросами безопасности, связанными с массовыми выступлениями, чрезвычайными происшествиями, насилием, преступлениями и терроризмом». А китайская версия Global Times в соцсетях Поднебесной, по данным CNBC, написала: «Если протестующие в Гонконге не могут уяснить смысл стягивания Народной вооружённой полиции в Шэньчжэнь, они напрашиваются на самоуничтожение».

Как комментирует директор австралийского Института Лоуи Бен Бланд, китайские власти хотят показать, что они могут отправить силы НОАК в Гонконг, осуществить непосредственное вмешательство, но не хотят этого делать. Пекин надеется, что его демонстративные действия напугают протестующих и заставят отступить, но если китайское правительство решится действительно прибегнуть к помощи военных, оно не будет это «рекламировать».

Последний губернатор Гонконга Крис Паттен, сложивший свои полномочия в 1997 году с окончанием британского правления, считает, что интервенция Пекина может стать настоящей «катастрофой». Паттен призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заручиться поддержкой союзников и сделать всё возможное, чтобы предотвратить вмешательство.