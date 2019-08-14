Welt: Китай запретил двум американским военным кораблям остановиться в Гонконге

Китай ужесточает свою риторику в отношении гонконгских волнений, сообщает немецкий телеканал Welt TV: Пекин заявил, что протесты имеют признаки терроризма, после чего появилась информация о стягивании китайских войск к границе с Гонконгом. Кроме того, КНР запретила двум кораблям ВМС США остановиться в гонконгской гавани. Возможно сейчас в Гонконге наступает затишье перед бурей, отмечает Welt TV.

Мир со всё большим беспокойством наблюдает за волнениями в Гонконге. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал все стороны к сдержанности. По прошествии двух дней в Гонконге, пусть и с большими задержками, возобновилось воздушное сообщение.

Однако конфликт по-прежнему не урегулирован: Китай запретил двум кораблям ВМС США подойти к берегам Гонконга. Кроме того, растёт беспокойство по поводу военного вмешательства самой КНР.

Напряжённые настроения вновь выливаются в насилие: прошлым вечером полиция зачистила занятый протестующими аэропорт Гонконга. Наблюдатели уже давно описывают обстановку в Гонконге как «чрезвычайное положение». Ни демонстранты, ни контролируемая Пекином городская администрация не готовы к компромиссам.

КЭРРИ ЛАМ, глава администрации Гонконга: Правительство Китая полностью уверено, что я, как глава администрации, совместно с полицией смогу положить конец этому кризису.

Демонстранты уже давно требуют отставки главы администрации, обвиняют полицию в сотрудничестве с местными бандами и чрезмерном применении силы. В это же время Китай ужесточает свою риторику: пресс-секретарь китайского правительства заявил, что протесты в Гонконге имеют признаки терроризма. Совершенно случайно, одновременно с этим государственные медиа распространили кадры с китайскими бронетранспортёрами и солдатами — неприкрытая угроза, на которую, в том числе, отреагировал и президент США.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Наши спецслужбы сообщили, что китайское правительство стягивает войска к границе с Гонконгом. Все должны оставаться спокойными и предусмотрительными!

Китай без объяснения причин аннулировал разрешение двух американских военных кораблей на остановку в Гонконге. Пекин неоднозначно требует восстановления порядка: угрозы военного вмешательства обеспокоили, в том числе, и немецкого министра иностранных дел.

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел ФРГ: Ситуация становится всё более напряжённой. Поэтому остаётся только призвать всё стороны к сдержанности. Для нас также важно, чтобы право на свободное высказывание своего мнения не было ущемлено.

Тем временем аэропорт Гонконга принял временный запрет для демонстрантов, чтобы не допускать их на свою территорию. Воздушное сообщение должно вновь заработать бесперебойно. Однако возможно, что это лишь затишье перед бурей.