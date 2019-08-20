Sabah: США потерпят второе фиаско в Гонконге

Не последнюю роль в беспорядках в Гонконге играют США, которые реализуют в регионе проект «цветной революции». Как пишет турецкое издание Sabah, Америка уже пыталась реализовать данный проект в Гонконге в 2014 году, но их действия были пресечены Китаем, и, как уверен автор статьи, то же самое произойдёт и в этот раз.

Гонконг, который с 1842-го по 1997 год был британской колонией, в эти дни находится на верхних строчках мировой повестки дня в связи с протестными акциями, поддерживаемыми США. Как пишет Sabah, позиция Китая, увидевшего, что США и Великобритания реализуют в Гонконге проект «цветной революции», постепенно становилась всё жёстче. 14 августа Пекин резко ответил администрации Трампа: «Гонконг — не ваше дело. Занимайтесь своими делами». А ранее Китай поставил ультиматум Великобритании: «Не вмешивайся в дела Гонконга. Это больше не британская колония». Кроме того, протестующих, которые ходят по улицам Гонконга с американскими и британскими флагами в руках, Китай предупредил: «Огонь, с которым они играют, сожжёт их самих».

Как отмечает автор статьи, на проект «цветной революции» нельзя смотреть без анализа с точки зрения финансового капитала, который должен обеспечивать гегемонию доллара. Гонконг был выбран мишенью ещё в 2014 году, но благодаря мерам, принятым Китаем, эти замыслы не осуществились. Теперь США через гонконгский кризис желают, с одной стороны, изменить маршрут триллиона долларов, с другой стороны, сорвать проект современного Шёлкового пути и создание азиатской зоны свободной торговли во главе с Китаем, которая может стать крупнейшей экономикой мира.

Однако, заключает Sabah, у Америки, которая не смогла низвергнуть Китай в ходе азиатского кризиса 1999 года, снова невелики шансы. Трамп, не сумевший получить желаемое в Гонконге и пригрозивший выйти из Всемирной торговой организации, уже продемонстрировал слабость своей страны.

«Похоже, что США, которые охотятся за триллионом долларов в Гонконге, снова попадут в ловко расставленную Китаем ловушку. И, как в 2014 году, потерпят ещё одно тяжёлое поражение», — заключает автор материала.