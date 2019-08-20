Sabah: США потерпят второе фиаско в Гонконге

Популярное
-
CNN: противники США набирают силу — но Трамп продолжает с ними любезничать CNN
-
Time: над США пролетел «российский шпион» — но это нормально Time
-
National Interest: трансформация российского флота происходит прямо на глазах National Interest
-
Вместо санкций Forbes предлагает США иное оружие против «Северного потока — 2» Forbes
-
Die Zeit: Варшава поддержала «план США по устрашению России» Die Zeit
-
Gala: на переговорах с Путиным у супруги Макрона будет особая роль Gala
-
Fox News: устали от «родильного туризма» — островная территория США умоляет конгресс пересмотреть правила получения гражданства Fox News
-
Польские эксперты: взрыв на испытаниях в Архангельской области не представляет никакой угрозы для Европы Energetyka24
INFOX.SG
-
Уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг 600 см
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска поднялся до отметки 600 см. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
-
СМИ сообщили о госпитализации Марка Захарова
Режиссёр и худрук театра «Ленком» Марк Захаров госпитализирован в Москве, сообщает РЕН ТВ.
-
Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
-
Эксперты оценили последствия усиления торговой войны США и Китая
Усиление торговой войны между США и Китаем может привести к замедлению роста российской экономики вплоть до её перехода в рецессию. Об этом говорится в исследовании Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ «Высшей школы экономики» (ВШЭ).
-
Трамп и Джонсон обсудили брексит
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном выход Соединённого Королевства из Евросоюза.
-
Госдеп призвал вернуться к соблюдению перемирия в Идлибе
Соединённые Штаты призывают власти Сирии вернуться к режиму прекращения огня в Идлибе, говорится в заявлении заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
-
Макрон выразил уверенность в европейском будущем России
Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России.
-
Трамп обсудил с премьером Пакистана ситуацию вокруг Кашмира
Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Отмечается, что в ходе беседы американский лидер отметил необходимость снизить уровень напряжённости в ситуации вокруг Кашмира.
-
В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
За прошедшие сутки специалисты ликвидировали 29 лесных пожаров на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФБУ «Авиалесоохрана».
-
На Камчатке застрелили более 60 представлявших угрозу для людей медведей
В Камчатском крае более 60 медведей, которые могли представлять угрозу для людей, отстрелили в этом сезоне, заявил глава региона Владимир Илюхин.
-
Умер миллиардер Ларс Ларсен
Датский бизнесмен, основатель мебельного ретейлера Jysk Ларс Ларсен скончался на 72-м году жизни.
-
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Севильи»
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении защитника испанской «Севильи» Серджи Гомеса.
-
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
-
Бакаев о победе «Спартака» над ЦСКА: это только начало
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев считает, что у команды хорошие перспективы после победы над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Футболист «Спартака» заявил, что Кононов был зол в перерыве матча с ЦСКА
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль заявил, что главный тренер команды Олег Кононов был недоволен игрой игрой команды после первого тайма матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
-
На Канарах площадь природных пожаров достигла 10 тысяч гектаров
Площадь природных пожаров на испанском острове Гран-Канария достигла 10 тысяч гектаров. Об этом говорится в сообщении службы спасения Канарских островов в Twitter.
-
Титов предложил доработать законопроекты о «регуляторной гильотине»
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко отзыв на законопроекты «Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре)», подготовленные в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности («регуляторная гильотина»).
-
Кононов заявил, что гордится болельщиками «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов оценил поддержку болельщиков после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
-
Тиль о матче «Спартак» — ЦСКА: в Нидерландах нет такой атмосферы даже у больших команд
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Гринпис прокомментировал ситуацию вокруг «китовой тюрьмы» в Приморье
В экологической организации «Гринпис» призвали Всероссийский институт океанографии (ВНИРО) провести новый подсчёт оставшихся в приморской «китовой тюрьме» белух в присутствии независимых наблюдателей. Об этом говорится в сообщении организации.
-
Российский хоккеист Ничушкин перешёл в «Колорадо»
Российский нападающий Валерий Ничушкин стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».
-
Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»
Почти 130 тысяч человек, более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к стратегическим учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
-
Малкин отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА
Хоккеист «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин, который посетил футбольный матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, дал свою оценку прошедшей игре.
-
Истребители Британии сопроводили российские Су-30 над Балтийским морем
Истребители Военно-воздушных сил Великобритании подняли в воздух для сопровождения двух самолётов Су-30 ВКС России над Балтийским морем, сообщило британское Минобороны.
-
Бакаев рассказал, как «Спартаку» удалось переломить игру с ЦСКА
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как команде удалось переломить ход матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
-
В МИД Ирана посоветовали КНДР не доверять США
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с парламентской делегацией КНДР посоветовал Пхеньяну не доверять Соединённым Штатам.
-
Блинкова разгромила Вандевей на старте турнира WTA в Бронксе
Россиянка Анна Блинкова одержала разгромную победу над американкой Коко Вандевей в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бронксе.
-
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» во втором туре АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
-
В Бостоне установлен памятник жертвам теракта на марафоне
Три белых обелиска установлены в центре Бостона в память о погибших в результате теракта на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года, передаёт Associated Press.
-
«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
-
Жиго о матче с ЦСКА: эта победа — для фанатов «Спартака»
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился эмоциями после победы над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
В офисе Зеленского подготовили меры по снижению цен на электроэнергию
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил о разработке мер по снижению цен на электроэнергию для населения на 20%.
-
«Спартак» опубликовал фото из победной раздевалки после матча с ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал победное фото из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
-
В Госдуме оценили идею об ограничении использования смартфонов в школах
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
-
«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри
Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
-
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Джонсон призвал исключить положение о бэкстопе из сделки о брексите
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в официальном письме председателю Европейского совета Дональду Туску призвал исключить из соглашения о брексите условие о сохранении Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС.
-
Эксперт оценил возможное увеличение норматива утилизации по всем группам отходов от использования товаров
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии «Деловой России» Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что норматив утилизации по всем группам отходов от использования товаров могут увеличить до 100%.
-
Джикия о победе над ЦСКА: большой праздник для «Спартака»
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Российский самолёт совершил жёсткую посадку в армянском Гюмри
Самолёт российской авиакомпании «Победа» совершил жёсткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри. Об этом сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Армении.
-
Федун поздравил болельщиков «Спартака» с победой над ЦСКА
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отреагировал на победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
В Пентагоне рассказали об испытанной в США ракете
Испытанная в США крылатая ракета была вариантом «Томагавка», передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона подполковника Роберта Карвера.
-
Олега Бурова избрали новым мэром Риги
Новым мэром Риги на внеочередном заседании городской думы избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге» (ЧСР), сообщает LSM.
-
Тренер ЦСКА объяснил свои претензии к судье после второго гола «Спартака»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, по какой причине у него возникли претензии к судье матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» Сергею Карасёву после второго забитого мяча красно-белых.
-
Россияне купили 3,86 млн легковых автомобилей с начала года
Россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
-
Гончаренко: возможно, ЦСКА был немного предпочтительнее «Спартака»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своими эмоциями после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
-
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
-
Жиго признан лучшим футболистом матча «Спартак» — ЦСКА
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго признан лучшим игроком матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
-
Эксперт оценил идею об ограничении использования смартфонов в школах
Директор московской школы «Покровский квартал» Илья Новокрещёнов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
-
Переговоры Путина и Макрона продолжались более 3,5 часа
В Форте Брегансон закончились переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Как передаёт РИА Новости, они продолжались более 3,5 часа.