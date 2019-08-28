CGTN: Telegram и внешние силы — гонконгский депутат рассказал, как организуются протесты

Протесты в Гонконге, длящиеся уже два месяца, носят не стихийный характер — они хорошо спланированы, сообщает CGTN. Как выяснилось, активисты используют зашифрованный мессенджер Telegram, которым нередко пользуются террористы, а также, как заверил китайские СМИ член законодательного совета Гонконга Хо Кхуань Иу, получают указания сверху от «антиправительственных и внешних сил».

Ожесточённые протесты, охватившие сегодня Гонконг, оказались не просто стихийными выступлениями. Как показывают факты, это хорошо организованные акции. Подробнее в нашем следующем репортаже.

Более 40 акций протеста в течение двух месяцев. Бывший президент ассоциации юристов Гонконга Хо Кхуань Иу утверждает, что все эти выступления между собой связаны.

ХО КХУАНЬ ИУ (ЮНИУС ХО), бывший президент ассоциации юристов Гонконга, член законодательного совета Гонконга: Если вам кто-то скажет, что все эти акции спонтанные, вы в это поверите?

Протестующие используют социальные сети и платформы, чтобы координировать свои действия. В июле приложение Telegram обрело 110 тысяч новых пользователей из Гонконга и заняло седьмое место среди наиболее загружаемых мессенджеров в городе. Активисты стали массово устанавливать себе Telegram, чтобы поддерживать связь друг с другом. Посещаемость сайта LIHKG, работающего по системе, аналогичной с Reddit, выросла в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

По данным некоммерческой организации Counter Extremism Project («Проект по противодействию экстремизму»), Telegram предпочитают использовать разные террористические группы вроде «Исламского государства»*. Пользуясь особенностями шифрования мессенджера, террористы вербуют новых членов, собирают деньги и даже занимаются координированием экстремистской деятельности.

Как видно из анонимного документа, полученного газетой Global Times, протестующие в Гонконге на 40 страницах изложили стратегии противостояния полицейским, в том числе и инструкции по использованию химических жидкостей при столкновениях с полицией. The New York Times сообщила, что за всем этим стоят целые организации протестующих.

ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Вы знаете, что такое GTA?

ЖУРНАЛИСТ: Нет.

ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Нам очень нравится GTA. Это видеоигра, называется Grand Theft Auto.

ЖУРНАЛИСТ: А, поняла.

ПРОТЕСТУЮЩИЕ: И вот у нас сейчас в Гонконге мы можем играть в GTA в реальной жизни.

Впрочем, методы организации протестов и вдохновление видеоиграми не единственные красноречивые признаки. Хо уверен, что протестов бы не было, если бы их не планировал кто-то сверху.

ХО КХУАНЬ ИУ: Больше 40 масштабных выступлений за 60 дней. Это попросту невозможно без планирования и чьих-то указов.

Член законодательного совета Гонконга считает, что организацией ожесточённых акций совместно занимаются антиправительственные и внешние силы, которые указывают внутренним, что делать. Так что волнения в Гонконге пока даже не близятся к своему завершению.

Дата выхода в эфир 28 августа 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

