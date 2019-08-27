NI: Гонконг можно сравнить с «майданом», но война с Китаем будет куда страшнее

По мнению обозревателя The National Interest Лайла Голдстейна, сравнения между началом украинского конфликта и протестами в Гонконге оправданы — оба кризиса «имеют заметный геополитический окрас» с участием Вашингтона. Однако автор уверен, что если гонконгские волнения тоже перерастут в войну, последствия будут куда более серьёзными, чем в случае с Украиной.

Кризис в Гонконге всё ещё остаётся в острой стадии. Как сообщают китайские СМИ, в которых чуть ли не каждый день появляются «разъярённые ксенофобные» редакционные статьи, войска КНР стянуты в соседний город Шэньчжэнь. А правозащитники тем временем лелеют надежды превратить гонконгские протесты в долгожданную «жасминовую революцию», которая, наконец, поставит Китай «на демократический путь», пишет в своей статье для The National Interest профессор Института по изучению морского потенциала Китая при Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстейн.

Впрочем, непонятно, кто скорее хочет такого развития событий — сами протестующие или «внешние защитники, многие из которых проживают в Вашингтоне». Мало кто думает о том, к чему ведёт гонконгский кризис. Скорее всего всё закончится насилием и репрессиями. В лучшем случае войны удастся избежать, но такую опцию тоже не стоит исключать, настаивает аналитик. Пока ещё есть надежды, что протесты утихнут и разум возьмёт верх над горячностью.

Среди множества аналитики, появившейся в связи с протестами в специальном административном районе, по словам Голдстейна, выделяется статья российского журналиста Ильи Полонского в «Военном обозрении», в которой он сравнил кризис в Гонконге с украинским конфликтом. По мнению Лайла Голдстейна, не стоит отметать это как «российскую пропаганду», потому что вопросы россиянин поднял действительно очень важные.

Как напоминает эксперт The National Interest, как и в Гонконге, протесты на Майдане начались не с попытки бросить вызов местным властям, а с призывов к свободе и независимости от внешней силы, Пекина или Москвы. Безусловно, хотя поводом для обоих кризисов в первую очередь были внутренние проблемы, оба имеют заметный геополитический окрас. В обоих случаях можно наблюдать «новую холодную войну», в которой свободолюбивый Запад противостоит якобы загнивающему Востоку.

«Жителям западных стран твердят, в соответствии с нашей теологической традицией, что мы «на правильной стороне истории», — обращает внимание Голдстейн. Однако прежде чем рваться на эту «правильную сторону», жителям Гонконга было бы полезно спросить у украинцев, каково это — быть на передовой «новой холодной войны». После «майдана» жителям Украины трудно чем-то похвастать, кроме усугубившегося политического кризиса, экономической стагнации и вялотекущего конфликта.

Сравнивая Гонконг и Украину, российский журналист упоминает об активной вовлечённости США в оба кризиса. Нередко можно увидеть гонконгских протестующих, размахивающих американскими флагами. И это, по мнению американского профессора Голдстейна, может показаться логичным, раз уж столько представителей американской элиты открыто выразили поддержку городу. Но ведь по отношению к Китаю это всё равно что «размахивать красной тряпкой перед быком». «Неужели протестующие в Гонконге думают, что США спасут их от Китая, так же как Америка «спасла» Украину от России?» — рассуждает аналитик.

То же самое и с двумя военными кораблями, которые США предложили направить в Гонконг. С таким же успехом можно было бы запустить череду американских танков по Крещатику в Киеве в разгар протестов на Майдане, считает автор статьи.

Полонский подчёркивает, что до сих пор Китай проявлял сдержанность, вероятно, преследуя более важную цель — Тайвань. Если тайваньцы увидят, как жестоко подавляются протесты в Гонконге, вряд ли они захотят интеграции с КНР. Однако, как настаивает Лайл Голдстейн, можно всё воспринять с точностью наоборот. Возможно, кризис в специальном административном районе показал китайским властям, что принцип «одна страна — две системы» не работает, а значит, пора использовать силу и против Гонконга, и против Тайваня. Остаётся лишь надеяться, что эта идея не вдохновит Пекин на дальнейшие действия. Но ясно, что если протесты повлекут за собой войну между материковым Китаем и Тайванем, конфликт будет куда более опасным, чем пятилетняя гражданская война на Украине.

Если отвлечься от сравнения «майдана» и Гонконга, в случае последнего стоит учесть ещё две вещи: географию и историю. В эпоху самоопределения почему бы гонконгцам не стать вновь британцами, если им так нравится пить чай с печеньем и разглядывать последние фотографии детей королевской семьи? Наверное, потому что Китай не забыл, как у него забрали Гонконг британские колониалисты, которые, кстати, ещё и вовлекли Срединное королевство в опиумные войны. Только в западных СМИ редко можно найти упоминания об исторических фактах такого рода.

С точки зрения географии, также стоит помнить, что китайские ракетные комплексы расположены так, чтобы Пекин был уверен, что на помощь Гонконгу никто прийти не сможет, пожелай КНР использовать силу. Люди на Западе могут забыть, что Гонконг — «один из больших городов на юге Китая». Схожая историческая и географическая логика применима и к Тайваню, заключает Лайл Голдстейн.