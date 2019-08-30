Bloomberg: Трампу предложили взыскать с Китая «долги столетней давности»

Держатели китайских облигаций докоммунистического периода призвали Белый дом взыскать долги с Пекина по этим ценным бумагам. На их взгляд, это послужит «полезным политическим рычагом» в торговой борьбе Дональда Трампа с КНР, сообщает Bloomberg. При этом в КНР отказываются признать задолженность столетней давности.

«Следующий шаг Дональда Трампа во всё более напряжённой торговой войне с Китаем может быть позаимствован из учебника по истории, в буквальном смысле. Администрация президента США изучает сомнительную перспективу возродить претензии столетней давности на выплаты с китайских облигаций, проданных до основания Коммунистической Народной Республики», — пишет Bloomberg.

В начале XX века в Китае выпускались сотни, а то и тысячи облигаций для привлечения средств, в том числе на строительство железных дорог. Инвестиции, шедшие в Поднебесную в то время, американские власти называли «долларовой дипломатией» — возможностью выстроить отношения со страной с помощью индустриализации. Впрочем, сами китайцы относят этот период к «веку унижения», когда страна находилась под внешним контролем, отмечает издание.

Как бы то ни было, многие из китайских облигаций того времени до сих пор хранятся у американских коллекционеров. Эти «по-настоящему красивые» антикварные бумаги можно найти в подвалах и на чердаках или приобрести на онлайн-аукционах, заплатив несколько сотен долларов за штуку.

КНР никогда не признавала долг предшественников, что не останавливало американских держателей облигаций на протяжении десятилетий от попыток добиться выплаты компенсаций. И теперь на фоне обострения риторики Вашингтона в отношении торговли с Пекином они рассчитывают получить поддержку американского президента.

«С президентом Трампом всё изменилось, — говорит владелица ранчо в Теннеси и одна из основательниц Американского фонда держателей облигаций (ABF) Джонна Бьянко. — Он (Трамп. — ИноТВ) человек, для которого Америка превыше всего. Да хранит его Господь».

Вскоре после свержения императорской династии в 1911 году Китайская Республика также начала привлекать иностранный капитал. Среди прочего в зарождающейся стране продавалась серия обеспеченных золотом ценных бумаг. Именно эти облигации, как надеется Бьянко, могут стать «полезным политическим рычагом» в борьбе Трампа с Пекином, поясняет издание.

Согласно расчётам Бьянко, Китай должен выплатить владельцам этих бумаг более $1 трлн, что с учётом инфляции, процентов и прочих факторов будет по сумме эквивалентно казначейским облигациями США, которыми в настоящий момент владеет Пекин. «Что плохого в том, чтобы заплатить Китаю его же бумагами?» — рассуждает бизнесвумен.

По словам Бьянко, в прошлом году она уже беседовала на эту тему с Трампом на одном из его полей для гольфа. Затем она встречалась с министром финансов США Стивеном Мнучином, но не стала раскрывать подробности этих разговоров.

Источники агентства в Минфине США заявили Bloomberg, что китайские облигации были изучены. Однако, по их словам, предложения ABF, включая возможность продажи дефолтного долга американскому правительству для последующего обмена с Китаем, маловероятны.

«Я думаю, что все, кто работает в Минфине Трампа, считают эту затею безумной», — заявил в интервью Bloomberg Миту Гулати, профессор права в Университете Дьюка и эксперт по реструктуризации суверенного долга. — Но ситуация доставляет мне особое удовольствие, потому что, с юридической точки зрения, эти долги действительно сохраняют силу. Но нужен очень искусный адвокат, чтобы привести их в действие».