Bloomberg: Трампу предложили взыскать с Китая «долги столетней давности»

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Daily Express в шоке: Москва с пониманием отнеслась к идее Трампа купить Гренландию Daily Express
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В Госдуму внесли проект о понятии «коррупционное правонарушение»
Законопроект об определении понятия «коррупционное правонарушение» внесён в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Ахметов: ЦСКА могла достаться группа и хуже
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы по футболу.
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Стали известны места проведения ЧЕ-2021/22 по художественной гимнастике
Определены места проведения чемпионатов Европы по художественной гимнастике в 2021 и 2022 годах.
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Медведев проведёт переговоры с премьером Китая 17 сентября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведёт переговоры со своим китайским коллегой Ли Кэцяном 17 сентября, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
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Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
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RT представит документальный фильм «Беслан. Жизнь за ангелов»
Канал RTД представит фильм «Беслан. Жизнь за ангелов», который расскажет о судьбах тех, кто пережил трагедию в Беслане 15 лет назад, премьера назначена на 1 сентября.
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Эксперт прокомментировал предложение продлить летние каникулы до 1 октября
Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с URA.RU прокомментировал предложение продлить летние каникулы школьников и студентов до 1 октября.
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СМИ: Футболист «Порту» близок к переходу в «Зенит»
Защитник португальского «Порту» Йордан Осорио может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».
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Эксперт оценил опасность птиц вблизи аэропортов
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил опасность птиц вблизи аэропортов, сообщает «Российская газета».
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Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. Об этом она сообщила «Украинским новостям».
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Скворцова прокомментировала ситуацию вокруг хирургов из Нижнего Тагила
Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова в беседе с «Российской газетой» прокомментировала ситуацию вокруг хирургов из Нижнего Тагила.
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Гончарук намерен сверять решения с Зеленским «как с камертоном»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в своей работе планирует тесно контактировать с лидером страны Владимиром Зеленским и сверять с ним все сложные решения «как с камертоном».
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УЕФА ограничит цены на билеты для гостевых фанатов в матчах еврокубков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) введёт ограничение стоимости билетов для гостевых зрителей в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Депутат Госдумы пояснил предложение продлить летние каникулы
Депутат Госдумы Василий Власов в беседе с телеканалом «360» пояснил своё предложение продлить летние каникулы школьников и студентов до 1 октября.
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В ЯНАО предложили ограничить использование гаджетов в школах
В Ямало-Ненецком автономном округе предложили ограничить использование гаджетов в школах, сообщает URA.RU.
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В ХМАО намерены выплатить 840 млн рублей в качестве поддержки многодетным семьям с ипотекой
В Ханты-Мансийском автономном округе намерены до конца года выплатить 840 млн рублей в качестве поддержки многодетным семьям с ипотекой, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент внешних и общественных связей.
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Стало известно расписание ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги Европы в сезоне-2019/20.
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Посол Китая назвал клеветой обвинения Болтона в краже технологий F-35
Посол Китая на Украине Ду Вэй назвал клеветой обвинения помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в адрес КНР в краже технологий американских истребителей F-35.
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Во Владимирской области 12 медсестёр написали заявления об увольнении
Более десяти медсестёр неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом сообщил главврач Александр Обидин.
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Гончаренко прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Европы для ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
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Германия выразила готовность поддерживать реформы нового состава Рады
Германия поздравляет со вступлением в должность новых министров и депутатов Верховной Рады и выражает готовность поддерживать дальнейший курс Украины на проведение демократических реформ, заявили в посольстве ФРГ.
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СМИ: ЦСКА заплатит «Млада-Болеславу» €2,65 млн за переход Комличенко
Московский ЦСКА договорился с чешским клубом «Млада-Болеслав» о трансфере российского нападающего Николая Комличенко.
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Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
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Российская пара завоевала серебро на ЧМ по академической гребле
Россияне Никита Болозин и Максим Телицын стали серебряными призёрами чемпионата мира по академической гребле в австрийском Линце.
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США расширили санкционный список по КНДР
Соединённые Штаты расширили санкционный список по Северной Корее, сообщает пресс-служба Минфина США.
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Участие в праздновании Победы в Москве подтвердили 17 мировых лидеров
Руководители 17 стран подтвердили своё участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 75-й годовщины Победы, которые пройдут 9 мая 2020 года в Москве, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Стали известны места и даты проведения олимпийских отборочных турниров по боксу
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, где и когда состоятся отборочные турниры по боксу на летние Олимпийские игры в Токио.
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ВФЛА дисквалифицировала подделывавшего результаты судью
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) завершила расследование по делу о фальсификации результатов соревнований «Мемориал иркутских легкоатлетов», прошедших 10 и 11 августа 2019 года.
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Сурков встретится с советниками лидеров «нормандской четвёрки»
Помощник президента России Владислав Сурков представит Москву на встрече советников глав «нормандской четвёрки» 2 сентября в Берлине.
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В Кремле заявили о прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной
Кремль отмечает определённый прогресс в вопросе обмена заключёнными с Украиной, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
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Роскачество предупредило об опасности чипсов и картофеля фри
Роскачество рассказало, какую опасность представляют чипсы и картофель фри, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
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Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
Россия направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
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«Славия» отказалась продавать игрока в московское «Динамо» за €20 млн
Президент футбольного клуба «Славия» Ярослав Тврдик рассказал об отказе продать игрока Томаша Соучека в московское «Динамо».
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В Турции заявили о приверженности сделке с США по F-35
Анкара сохраняет приверженность соглашению с Вашингтоном по программе производства новейших истребителей F-35, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Норвегию.
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Матчи третьего тура чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания в память о дочери Энрике
Матчи третьего тура чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания.
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МИД России прокомментировал начало работы на Украине новой Рады
Москва рассчитывает на ответственность и адекватность нового поколения украинских политиков, заявили в российском МИД.
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Легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на восемь лет из-за допинга
Российская легкоатлетка Екатерина Медведева дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.
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СК возбудил дело из-за массового отравления жителей Самарской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 63 жителей Самарской области едой, приобретённой в местном ресторане. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
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Ильясов стал серебряным призёром ЧМ по дзюдо в весе до 100 кг
Российский спортсмен Нияз Ильясов стал серебряным призёром чемпионата мира по дзюдо в Токио.
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Шарлия: я боюсь Акинфеева
Футболист московского ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал об отношении к капитану команды Игорю Акинфееву.
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Новый генпрокурор Украины назвал приоритеты на ближайшие годы
Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил журналистам, что намерен еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников, а также возвратить стране как можно больше украденных активов.
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Идея разрешить россиянам выкупать свои долги у банков прорабатывается
Идея предоставить россиянам возможность выкупать у банков свои просроченные долги пока только прорабатывается Министерством экономического развития, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Ушла из жизни мать хореографа Глейхенгауза, работавшая в группе Тутберидзе
Ушла из жизни хореограф, балерина Большого театра Людмила Шалашова, которая работала в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
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При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека
Число погибших в результате аварийной посадки Ан-2 в тайге в Якутии, по уточнённым данным МЧС, увеличилось до двух. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Влашич: мы фавориты группы вместе с «Эспаньолом»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от результата жеребьёвки группового раунда Лиги Европы.
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Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза. Об этом сообщает YLE.
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Бабаев считает, что ЦСКА должен выходить из группы в ЛЕ
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
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Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и один из лидеров этой политсилы Вадим Рабинович прибыли в Москву и посетили украинских заключённых в следственном изоляторе.
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Матвеев прокомментировал результаты жеребьёвки «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев считает, что его команда попала в равную группу, в каждом матче которой будет борьба.
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В Совете Европы назвали конструктивным разговор Лаврова и Ягланда
Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что телефонный разговор генсека СЕ Турбьёрна Ягланда и главы МИД России Сергея Лаврова был очень конструктивным.