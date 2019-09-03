People's Daily: у США не получится спровоцировать «цветную революцию» в Гонконге

Жители Гонконга вышли на стихийную демонстрацию к консульству США, на которой они протестовали против американского вмешательства во внутренние дела Китая. Как пишет People's Daily, действия Америки полностью соответствуют стандартному плану, по которому она провоцировала «цветные революции» в других регионах, однако с Гонконгом у неё ничего не выйдет, поскольку за ним стоит материковый Китай, у которого хватит сил противостоять беспорядкам.
Более 100 жителей Гонконга приняли участие в стихийной демонстрации перед генеральным консульством США. Как пишет People's Daily, они протестовали против грубого вмешательства США во внутренние дела Китая с лозунгом «Бунты в Гонконге — американское производство».
Как продолжает издание, многие признаки указывают на то, что США стремятся создать хаос в Гонконге. Протестующие бросали напалмовые бомбы, парализовали транспортное движение, портили общественное имущество, совершали акты поджога, нападали на полицейских, на что американские политики закрывают глаза. Но действия США в беспорядках отнюдь не ограничиваются «моральной поддержкой», на самом деле они участвовали во всём процессе от планирования, продвижения, организации и даже до реализации. С тех пор как правительство Гонконга начало работу по внесению поправок в Закон об экстрадиции, Государственный департамент США, конгресс, консульство США в Гонконге, Торговая палата США в Гонконге и их чиновники непрерывно публиковали разные доклады, заявления и высказывания, искажающие истину.
Как заключает издание, действия и поступки, совершённые США в Гонконге, полностью соответствуют стандартному плану, по которому они провоцировали «цветные революции» в других регионах мира: через Национальный фонд поддержки демократии США* оказывать содействие местным оппозиционным силам, создавать общественное мнение в мире от имени демократии и свободы, нападать на местное правительство и провоцировать масштабные протестные акции, чтобы в конце концов низложить власть.
«Акции протестов нанесли Гонконгу серьёзный ущерб. Однако «цветная революция» не сможет достичь успеха, так как за спиной Гонконга стоит Китай. Гонконгские дела относятся ко внутренним делам Китая, в которые Китай ни в коем случае не допускает вмешательства других стран. Как бы ни пытались США и протестующие разжечь конфликт в Гонконге, центральное правительство Китая всё же имеет достаточно способов и мощную силу для быстрого усмирения всевозможных беспорядков», — подводит итог автор материала.
* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.
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