Le Figaro: протесты губят бизнес — французские предприниматели думают покинуть Гонконг

Массовые протесты в Гонконге больно ударили по экономике острова и привели к убыткам местных предпринимателей, эмигрировавших из Франции, пишет Le Figaro. Опасаясь, что Китай лишит остров его независимого положения и правовой системы, они думают о переезде в Сингапур, который также предлагает благоприятный климат для бизнеса.

Французские предприниматели опасаются серьёзных убытков из-за продолжающихся продемократических манифестаций в Гонконге, сообщает Le Figaro. Один из важнейших финансовых узлов, главный экономический центр Азии, самый дорогой в мире город для экспатов и второй в мире город после Нью-Йорка по количеству миллиардеров — в последние месяцы Гонконг демонстрирует замедление экономического роста. С началом протестов в июне розничная торговля не перестаёт снижаться на фоне общего падения товарооборота на 6,7% по сравнению с прошлым годом. По официальной оценке, эти показатели упали сильнее, чем во время «революции зонтиков» в 2014 году.

«Во Франции кажется, что здесь идёт гражданская война, но (на самом деле. — ИноТВ) в промежутке между демонстрациями город функционирует в обычном режиме», — рассказал французской газете Жером Карлье, директор сети фастфуд-кафе в торговых кварталах Гонконга. В отличие от «жёлтых жилетов», которые разбирают витрины, «здесь протестующие подметают за собой и выбрасывают мусор в урны», восхищается француз. Как и большинство опрошенных Le Figaro предпринимателей, он не боится за свою безопасность и безопасность своей семьи, однако признаёт, что манифестации имеют экономические последствия для местного бизнеса. По его словам, он потерял 20% своего товарооборота, потому что теперь покупатели избегают обычно оживлённые улицы из-за толп, которые к тому же не дают проехать доставке продуктов.

Показателем экономического спада является тот факт, что в фешенебельном квартале Козуэй-Бэй, где цены за аренду считаются одними из самых высоких в мире, хозяин помещения магазина Prada, который за 1400 м2 получает €1 млн в месяц, предложил снизить оплату на 44% после продления договора с итальянским домом моды в следующем году. Ещё один сигнал — убытки в гостиничном бизнесе: 45 млн туристов из Китая обходят стороной город с 1,7 млн жителей. Номера гостиниц заполнены лишь на 60%, сотрудников либо отправляют на вынужденные каникулы, либо увольняют.

Как напоминает издание, протесты начались после того, как в июне Китай выдвинул законопроект об экстрадиции на континент выходцев из Гонконга. Хотя потом рассмотрение закона отложили, жители острова увидели в нём лобовую атаку на принцип «одна страна — две системы», который регламентировал отношения КНР с островом после его возвращения Великобританией в 1997 году. Гонконгцы опасаются, что Китай положит конец правовому государству и независимости судебной системы, которые позволяли острову процветать и привлекать западных предпринимателей.

Ещё более недоверчиво относятся к протестам французы, которые живут в Гонконге ради качества жизни, продавая товары с китайских заводов. Так, компания Fame Bros производит вещи из плёнки в Китае и затем продаёт их покупателям на Западе. Её глава Фабрис Бансуссан рассказал газете, что во время манифестаций на границе задержали машину с зонтиками: китайский партнёр объяснил, что им запрещено ввозить в Гонконг зонтики, считающиеся символом протестов 2014 года. Теперь Бансуссан думает уехать с острова через пять или шесть лет.

Как отмечает издание, сейчас французские экспаты словно меж двух огней. С одной стороны, они в основном поддерживают манифестантов, а многие разрешили своим сотрудникам участвовать в митингах, восставая против не только вмешательства Китая, но и возмутительного неравенства гонконгского общества. Однако, с другой стороны, французы приезжают на остров ради благоприятной для бизнеса обстановки, которой угрожают протесты и увеличенный контингент китайских военных на границе с Гонконгом.

Среди опрошенных Le Figaro французских предпринимателей многие думают переехать в Сингапур: «город-сад» на юге Малаккского полуострова предлагает хорошие условия для жизни, развитую инфраструктуру и городскую экосистему, которая тоже подходит для бизнеса. Пока никто не готов решиться на этот шаг, но ясно одно: влюблённые в Гонконг не собираются возвращаться во Францию.