Forbes: Huawei запустил в России сети 5G — и это грозит расколом интернета

Во многом благодаря соглашению между Владимиром Путиным и его китайским коллегой Си Цзиньпином сети 5G начали свою работу в России, пишет обозреватель Forbes Зак Доффман. Тем не менее, как отмечает автор статьи, несмотря на то что Москва просто пытается таким образом диверсифицировать риски, подобное развитие событий может говорить о том, что на смену интернету приходит так называемый cплинтернет — ряд обособленных друг от друга сегментов мировой паутины.

К этому всё шло — и вот этот момент настал: сети 5G от компании Huawei добрались до России. Хотя речь идёт далеко не о первом пилотном проекте такого рода в Москве, именно он стал наиболее заметным. Дело в том, что запуск сетей 5G во многом строился на соглашении, которое на Петербургском международном экономическом форуме подписали президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. Эти переговоры затронули саму суть нарождающегося технологического раскола между Западом и Востоком — и именно поэтому запуск этой сети имеет политическое значение, пишет обозреватель Forbes Зак Доффман.

По данным СМИ, оператор МТС «вместе с китайским техногигантом Huawei запустил пилотную сеть 5G в Москве», которая впервые покроет практически весь город. В то же время в ходе встречи Си Цзиньпин и Путин обсудили не только 5G, но и возможность перехода смартфонов Huawei на российскую ОС «Аврора». Более того, на прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Huawei собирается установить «Аврору» на 360 тыс. своих планшетов в целях проведения переписи населения в России, которая состоится в следующем году.

При этом стороны также обсудили намечающийся технологический раскол между США и их союзниками с одной стороны и Китаем и прочими странами — включая Россию — с другой. Перспектива появления так называемого cплинтернета — всемирной паутины, расколовшейся на ряд изолированных сегментов, — не по душе разведслужбам, а также крупным игрокам западного технического сектора, которые опасаются падения доходов. Среди этих игроков числятся такие компании, как Intel, Qualcomm, Google и Microsoft.

В определённый момент многие эксперты не исключали, что Huawei может принять участие в российских научно-исследовательских программах, а также промышленном производстве, включая «совместное создание чипов и программного обеспечения».

«Тот факт, что изначально «Аврора» должна была стать российской правительственной программой, говорит о том, что за кулисами сотрудничество находится на более глубоком уровне. Всё взаимосвязано», — отмечает Доффман.

До встречи Путина и Си Цзиньпина обозреватель пообщался с руководителем Департамента информационных технологий города Москвы Эдуардом Лысенко в том числе и на тему его мнения о том, в какой мере Huawei угрожает системам безопасности. Его ответ был недвусмысленным: «В Российской Федерации есть жёсткие правила техники безопасности, которые мы всегда соблюдаем». В то же время Москва и Вашингтон придерживаются разных взглядов по поводу угрозы национальной безопасности со стороны Huawei, которая якобы связана с правительством в Пекине.

По словам Лысенко, впервые 5G начали работать в Москве в 2018 году во время чемпионата мира по футболу. Тогда «Мегафон» использовал оборудование компании Nokia для VR-трансляций. Однако если говорить о правительстве Москвы, то сотрудничество между Китаем и Россией стоит на гораздо более высоком уровне. Более того, по мнению автора, оно оказывает влияние на идущую по всему миру гибридную войну, а также киберпротивостояние на Ближнем Востоке, где как Россия, так и Китай посредством Ирана ведут борьбу с США и их региональными союзниками.

На вопрос о том, какую роль Huawei играет сейчас, Лысенко ответил Доффману, что правительство Москвы не подписывало с этой компаний никаких соглашений. «Правительство Москвы подписало соглашения с операторами связи и не накладывает на них никаких ограничений, позволяя им заключать договора с различными поставщиками оборудования». Как это ни парадоксально, Лысенко считает, что сотрудничество Москвы и Пекина «похоже на то, что существует в других европейских странах и строится на принципах свободного рынка, который обеспечивает одинаковые возможности для различных операторов связи и поставщиков».

Что же касается Huawei и связанных с ним рисков, то после прибытия оборудования этой компании взгляды Лысенко на этот счёт ничуть не изменились. «Наши системы безопасности рассчитаны на борьбу со всеми видами угроз, — сообщил он. — Разумеется, угрозы присутствуют на разных уровнях, однако мы к ним готовы. В 2018 году мы отразили более 27 тысяч попыток взлома наших компьютеров, и мы постоянно модифицируем нашу систему безопасности».

Однако, по мнению обозревателя, Лысенко поднял тему и нарождающегося «cплинтернета». «То, что Китай для нас — это технологический партнёр, можно понять… В России довольно жёсткие законы в сфере развития информационных технологий, и мы выдвигаем серьёзные требования безопасности, настаивая на их полном соблюдении. Следовательно, мы работаем только с теми, кто может соответствовать этим требованиям», — подчеркнул Лысенко.

В то же время Москва осознаёт, что ей нужны устойчивые позиции на тот случай, если другие страны перестанут с ней сотрудничать. «Мы не знаем, какой позиции завтра будут придерживаться европейские компании по отношению к России, — отметил Лысенко. — В этом плане история Huawei показательна. Нельзя полагаться на рынок одной страны, риски нужно диверсифицировать, и именно этим и занимаются российские операторы».