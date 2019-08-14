Bloomberg: Facebook признал, что слушает аудиосообщения пользователей

Получив от Facebook задание проверять затранскрибированные анонимные голосовые сообщения неизвестного происхождения, некоторые сторонние подрядчики смутились и посчитали задачу неэтичной. Сама компания признала, что передала на проверку третьим лицам расшифровки, сделанные с помощью искусственного интеллекта, хотя никто из пользователей разрешение на подобные манипуляции не давал, пишет Bloomberg.

Facebook признал, что платил сотням сторонних подрядчиков за транскрибирование аудиозаписей своих пользователей без ведома и согласия этих пользователей, сообщает Bloomberg.

Как отмечает информационный ресурс, некоторых исполнителей задания по расшифровке анонимных голосовых сообщений, иногда «фривольного содержания», смутила поставленная задача. Особенно потому, что компания не сказала, зачем ей нужны транскрибированные аудио, и не пояснила, в каких условиях они были записаны и каким путём получены.

Сам Facebook подтвердил описанную практику, в которой ранее уличили и некоторые другие компании вроде Apple, но отметил, что перестал этим заниматься. «Как Apple и Google, более недели назад мы приостановили практику прослушивания аудиосообщений людьми», — пояснил представитель компании. Оказывается, смутившиеся подрядчики проверяли, правильно ли искусственный интеллект транскрибировал аудиозаписи, записанные пользователями в приложении Facebook для обмена сообщениями Messenger. Как заявила компания, она использовала сообщения лишь тех юзеров, которые выбрали опцию транскрибирования их голосовых чатов в настройках.

Bloomberg напоминает, что некоторые крупные IT-компании, включая Amazon и Apple, столкнулись с критикой за сбор аудиоданных пользователей и передачу этой информации другим людям. По словам недовольных, подобная практика нарушает право на неприкосновенность частной жизни. В апреле, к примеру, выяснилось, что Amazon прослушивает запросы для голосового помощника Alexa, чтобы улучшить своё программное обеспечение, — похожими разработками занимались и Apple с Google. И если последние заверили, что свернули программы, то Amazon заявил, что даст пользователям право отказаться от предоставления своих данных на прослушивание.

Facebook долгое время вовсе отрицал, что собирает аудиоданные своих пользователей, чтобы показывать им подходящую рекламу и новости. Гендиректор компании Марк Цукерберг лично опроверг эти обвинения на слушаниях в конгрессе США и назвал их «теорией заговора». При этом чуть позднее платформа добавила, что у неё есть доступ к микрофонам на телефонах пользователей, только если они дали приложению разрешение и используют определённые опции вроде голосовых сообщений, которые были введены в Messenger в 2015 году.

При этом Facebook явно никого не предупреждал, что их сообщения могут услышать сторонние лица, поэтому некоторые подрядчики, участвовавшие в транскрибировании, почувствовали, что их работа неэтична, заявили источники Bloomberg.