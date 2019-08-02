СТРАНА: команда Зеленского считает российские соцсети «оружием врага»

В команде Владимира Зеленского заявили, что не собираются отменять блокировку российских социальных сетей на Украине. Как пишет «СТРАНА», советник украинского президента Никита Потураев заявил, что Украина должна защищать своё информационное пространство от «оружия врага».
Советник президента Зеленского Никита Потураев выступил с громким заявлением. Как пишет «СТРАНА», он заявил, что в команде главы государства нет планов отменить блокировку доступа к российским социальным сетям, которая была введена в 2017 году.
«Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны», — заявил Никита Потураев.
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