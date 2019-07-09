CNN: фейковые новости — Трамп попался на ретвите несуществующего комплимента от Рейгана

Дональда Трампа уличили в распространении столь нелюбимых им фейковых новостей, после того как он опубликовал на своей странице картинку с поддельной цитатой Рональда Рейгана, сообщает CNN. Экс-президент якобы рассказал, как, пожав руку молодому Трампу, почувствовал в нём будущего лидера страны. Однако в Фонде Рейгана заявили, что о действующем главе Белого дома тот такого никогда не говорил.

Неужели Рональд Рейган, самый почитаемый, уважаемый и любимый из всех республиканских президентов, действительно предсказал, что наш с вами Дональд добьётся самого высокого поста страны? По крайней мере, так считает сам Дональд Трамп. Поэтому он ретвитнул цитату, которую кто-то приписал Рейгану. Но увы, это фейковые новости. Подробности у Джинни Мус.

Президент Трамп сделал ретвит этого поста и прокомментировал всё одним коротким словом: «Класс!» Но вместо этого здесь было бы уместнее сказать: «Неправда». К публикации была прикреплена фотография, на которой запечатлена встреча между президентом Рейганом и Дональдом Трампом в 1987 году. На снимке — вот такое проникновенное высказывание, автором которого значится Рейган: «Как ни старался, я так и не сумел для себя хоть как-то объяснить, что когда встретил этого молодого человека, я почувствовал, будто это я пожимаю руку президенту».

Критики лишь покачали головами. «Для того, кто постоянно вопит «Фейковые новости!»…

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Фейковые новости!

…вы слишком любите их ретвитить».

Сайт PolitiFact указал на то, что цитата ложная, и привёл в подтверждение слова руководителя Президентского фонда Рональда Рейгана о том, что тот «никогда ничего подобного о Трампе не говорил».

ДЖИННИ МУС, корреспондент CNN: В качестве насмешки над липовой цитатой критики в Twitter ответили президенту Трампу реальной цитатой Рейгана.

РОНАЛЬД РЕЙГАН, президент США: Опять вы за своё.

Именно так однажды во время дебатов Рейган парировал замечания Картера.

Трамп и Рейган использовали один и тот же слоган.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы сделаем Америку снова великой.

РОНАЛЬД РЕЙГАН: Сделаем Америку снова великой.

Но по словам дочери Рейгана, «великий» — не то слово, которым её отец охарактеризовал бы президентство Трампа.

ПЭТТИ ДЭВИС, дочь Рональда Рейгана: Думаю, он был бы в ужасе!

Если Рейган всё-таки не предсказывал президентство Трампа, может, это сделал Джордж (Вашингтон. — ИноТВ)?

«Дональд Трамп будет самым лучшим, самым крутым президентом из всех», — Джордж Вашингтон после освобождения аэропорта у Форта Макгендри*. Этот твит напоминает нам о неудачном выступлении Трампа на параде 4 июля, отбросившем тень на успехи Континентальной армии**.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Наша армия контролировала воздух, таранила укрепления, захватывала аэропорты…

Аэропорты? В 1776 году? Свои ошибки Трамп списал на промокший из-за дождя телесуфлёр, но они вдохновили Сидни Блюменталя на создание «Теста Дональда Трампа по Войне за независимость» с вопросами вроде «Чартерная авиакомпания Джорджа Вашингтона разорилась до или после того, как он захватил аэропорт Ла-Гуардия?»

Класс! С вами была Джинни Мус.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 июля 2019 года.

* В подражание Дональду Трампу автор намеренно исказил название реального Форта Макгенри, расположенного неподалёку от города Балтимор, штат Мэриленд (прим. ИноТВ).

** Континентальная армия — ополчение американских колонистов, сражавшихся в Войне за независимость 1775—1783 гг. (прим. ИноТВ).