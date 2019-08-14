ГОРДОН: украинские провайдеры начали открывать доступ к запрещённым русским сайтам

Корреспондент интернет-издания «ГОРДОН» обнаружил, что в Киеве один из крупнейших украинских интернет-провайдеров «Воля» снял блокировку с некоторых сайтов, которые должны быть заблокированы на территории Украины. Кроме того, сняли блокировку с запрещённых сайтов и некоторые региональные провайдеры.

Некоторые украинские интернет-провайдеры открыли доступ к сайтам, которые должны быть заблокированы на основании указов президента о применении специальных экономических и других ограничительных мер и внесении изменений в них. Корреспондент интернет-издания «ГОРДОН» обнаружил, что в Киеве один из крупнейших украинских интернет-провайдеров «Воля» снял блокировку с «подконтрольного боевикам ДНР агентства ДАН».

Кроме того, у абонентов «Воли» теперь доступны «сепаратистские сайты» «Русская весна», «Политнавигатор» и News Front.

Также «Воля» открыла доступ к сайту yandex.ua, но субдомены mail.yandex.ua, music.yandex.ua, radio.yandex.ua недоступны.

Сняли блокировку с запрещённых сайтов и некоторые региональные провайдеры. У абонентов днепровского «Союз Телеком» есть доступ к сайту ДАН, в сети провайдера UNTC доступны стартовые страницы «ВКонтакте», yandex.ua, сайт ДАН, а также некоторые другие сайты. При этом сервисы «Яндекса» по-прежнему недоступны.

В данный момент издание «ГОРДОН» пытается получить комментарий в Совете нацбезопасности и обороны по поводу произошедшего.