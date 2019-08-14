ГОРДОН: украинские провайдеры начали открывать доступ к запрещённым русским сайтам

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FAZ: НАТО собирается устрашать Россию, не вступая в гонку вооружений Frankfurter Allgemeine
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Гастарбайтеры и кредиты Запада: эксперт рассказал, благодаря чему существует Украина 112 Украина
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France info: курортный Сочи — южная столица путинской России France info
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20 minutes: власти Рима запретили туристам сидеть на Испанской лестнице 20 minutes
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Фанаты ЦСКА выразили соболезнования в связи с гибелью болельщика «Спартака»
Фанаты московского ЦСКА выразили соболезнования в связи с гибелью в ДТП известного болельщика столичного «Спартака».
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Путин выразил надежду на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что рассчитывает на снижение ставок по ипотеке. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
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Трамп заявил о потере миллиардов долларов из-за избрания президентом
Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял до $5 млрд из-за того, что стал главой Соединённых Штатов.
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Эксперт оценил ликвидацию Украинской автокефальной православной церкви
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.
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Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, написал письмо в Россию.
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Два Ту-160 выполнили перелёт на аэродром на Чукотке
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 во время плановых лётно-тактических учений осуществили перелёт на аэродром Анадырь на Чукотке. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
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Эксперт прокомментировал идею Украины создать режимный морской район
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею украинской Госгидрографии создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты.
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В Омской области завели дело по факту пропажи трёхлетнего ребёнка в лесу
В Омской области завели уголовное дело по факту пропажи трёхлетнего ребёнка в лесу, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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Португальские СМИ шокированы победой «Краснодара» над «Порту»
Португальские СМИ отреагировали на победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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На Украине заявили о готовности ГТС к «нулевому транзиту» с 2020 года
Украинская компания «Укртрансгаз» заявила, что газотранспортная система страны готова к сценарию «нулевого транзита» с 2020 года.
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Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса, сообщил адвокат Сергей Слесарев.
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В Кремле прокомментировали возможность выхода США из ВТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО) её существование будет под большим вопросом.
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Мосгорсуд оставил в СИЗО второго обвиняемого в беспорядках 27 июля
Московский городской суд по итогам рассмотрения жалобы оставил под арестом второго фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергея Абаничева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
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В «Сочи» подтвердили, что Миладинович записал Чалову видео с извинениями
Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» сообщила, что защитник команды Иван Миладинович извинился перед нападающим московского ЦСКА Фёдором Чаловым, которому он сломал нос в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Нафтогаз» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Рогани
Компания «Нафтогаз Украины» сообщила, что посёлок городского типа Рогань в Харьковской области может остаться без газа в отопительный сезон.
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Нурмагомедов похвалил футболиста «Краснодара» Сулейманова за игру с «Порту»
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил игру нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
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Музыканту Дельфину стало плохо во время записи песни в студии
Музыкант Андрей Лысиков (Дельфин) почувствовал себя плохо во время работы в студии, сообщает Пятый канал.
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Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке Хантсмана
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о предстоящей отставке Джона Хантсмана с поста посла Соединённых Штатов в России.
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Песков: на тушении пожаров в Сибири работают до седьмого пота
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на тушении пожаров в Сибири все работают очень напряжённо и с максимально возможной эффективностью.
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В Госдуме ответили на слова об «отчаянном положении» украинцев в Крыму
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление постоянного представителя Великобритании в ООН Карен Пирс о том, что украинские граждане в Крыму находятся в «отчаянном положении» и якобы не получают доступ к базовым социальным услугам.
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В ГБР назвали условие для допроса Порошенко с применением полиграфа
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Анжелика Иванова рассказала, при каком условии следователи могут провести допрос бывшего украинского президента Петра Порошенко с использованием полиграфа.
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Мэр Краснодара назвал победу над «Порту» знаковым событием
Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал победу одноимённой команды над «Порту» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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В украинской общине ответили на заявление Лондона о Крыме
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала заявление постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс о якобы ущемлении прав украинцев на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.
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Россельхознадзор снял ограничения с двух белорусских предприятий
Россельхознадзор отменил введённые ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой белорусскими предприятиями ООО «Белросморепродукт» и ОАО «Брестский мясокомбинат».
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Аксёнов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
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Двоюродный брат Нурмагомедова выступит на турнире UFC в Москве
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его двоюродный брат Абубакар выступит на турнире организации в Москве.
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В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин
Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
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Новые депутаты Рады устроили перепалку из-за русского языка
Новоизбранные депутаты Верховной рады Украины на подготовительном заседании устроили перепалку в связи с выступлением сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке.
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Баста ответил, будет ли Лопырёва работать в ФК СКА
Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) ответил на вопрос, будет ли телеведущая и посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырёва работать в ростовском футбольном клубе СКА.
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Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.
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Президент Мозамбика посетит Россию
Президент Мозамбика Филипе Ньюси 21—23 августа посетит с визитом Россию. Он намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
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СМИ: Китайский бизнесмен Цай близок к покупке доли Прохорова в «Бруклине»
Китайский бизнесмен Джозеф Цай близок к покупке 51% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» у российского предпринимателя Михаила Прохорова.
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СК назвал три версии жёсткой посадки Ми-8 на Камчатке
Следователи в связи с жёсткой посадкой вертолёта Ми-8 на Камчатке, в результате которой пострадали пять человек, рассматривают три версии ЧП. Об этом информирует пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
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Кабмин Украины отказался рассматривать вопрос об увольнении Кличко
Правительство Украины не будет рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
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Экс-тренер сборной России по гандболу Трефилов рассказал о своей операции
Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о своей операции на сердце.
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Путин встретится с президентом Финляндии в Хельсинки
Президент Финляндии Саули Ниинистё встретится в Хельсинки 21 августа с президентом России Владимиром Путиным, сообщает канцелярия финского главы государства.
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СМИ: Футболист «Сочи» Миладинович извинился перед Чаловым
Защитник «Сочи» Иван Миладинович принёс извинения форварду московского ЦСКА Фёдору Чалову, которому он сломал нос в матче пятого тура Российской премьер-лиги.
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В Иране заявили о намерении вновь сократить обязательства по СВПД
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран при необходимости готов продолжить сокращать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга
Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на комментарий МИД КНР.
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Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия смогла оторваться от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после победы «Краснодара» над «Порту» (3:2) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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Минобороны Белоруссии обеспокоено наступательным характером учений НАТО
Начальник Генштаба вооружённых сил — первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявил, что Минобороны Белоруссии обеспокоено наступательным характером учений НАТО.
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Украина передала Нидерландам материалы дела MH17
Украинская сторона передала Нидерландам материалы уголовного дела по крушению в 2014 году в Донбассе пассажирского самолёта Boeing 777, следовавшего рейсом MH17.
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Галицкий отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту»
Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий отреагировал на победу команды над «Порту» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 4,5 км
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря.
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Мосгорсуд оставил в СИЗО первого обвиняемого в беспорядках 27 июля
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Ивана Подкопаева — первого обвиняемого в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре столицы.
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Футболист «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»
Клуб «Монако», выступающий во французской футбольной Лиге 1, объявил о трансфере нападающего испанской «Севильи» Виссама Бен-Йеддера.
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СК возбудил дело из-за посадки на мель судна с пассажирами в Белом море
Следователи возбудили уголовное дело в связи с происшествием в Белом море, где в ночь на 13 августа на мель село судно «Сапфир» со 121 пассажиром на борту. Об этом информирует пресс-служба Северо-западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
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Россия, Азербайджан и Иран будут работать над проектом соединения своих энергосистем
Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования проекта соединения энергосистем трёх стран.
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Рухани: для безопасности Персидского залива не нужны иностранные силы
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что безопасность Персидского залива могут обеспечивать региональные державы без привлечения иностранных сил.
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Матч шестого тура РПЛ «Тамбов» — «Краснодар» перенесён
Матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и «Краснодаром» перенесён в связи с участием команды с юга страны в четвёртом квалификационном раунде Лиги чемпионов.