Экономист: вбить клин между Китаем и Россией Трампу не удастся

Озвученное Дональдом Трампом на недавнем саммите G7 предложение вернуть Россию в этот клуб почти наверняка имело целью заручиться поддержкой Москвы в борьбе с Китаем, считает экономист Кен Моак. Как пишет эксперт в своей статье для Asia Times, подобная попытка американского лидера настроить Россию против Китая обречена на провал — хотя бы потому, что США уже пытались использовать этот приём ещё при Ельцине, но потерпели крах.

На последнем саммите «Большой семёрки» президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в этот клуб «богатейших стран», поскольку, на его взгляд, для решения глобальных вопросов необходимо участие Москвы — но при этом почему-то не упомянул Китай, который «прочнее встроен в мир и имеет больше возможностей для урегулирования актуальных проблем», чем Россия, пишет на страницах гонконгской Asia Times экономист Кен Моак. Как подчёркивает аналитик, экономика Китая значительно превосходит российскую, однако Трамп говорил именно о России — а это значит, что попытка американского лидера пойти на сближение с Москвой нацелена как раз на противодействие Пекину: Трамп, по всей видимости, рассчитывает на то, что присутствие российской стороны за столом переговоров «Большой семёрки» укрепит его позиции в борьбе с «азиатским гигантом», тем более что санкции Вашингтона так и не сломали китайскую экономику и даже не замедлили её рост.

Если это действительно так, Трампа ждёт «горькое разочарование» — ведь Запад уже попытался применить такой приём, и у него ничего не вышло, продолжает автор. Ещё при президенте Борисе Ельцине британский премьер Тони Блэр и президент США Билл Клинтон пригласили Россию в клуб G7, переформатировав его в «Большую восьмёрку», поскольку считали, что благодаря участию Москвы смогут добиться полного господства над миром как в экономическом, так и в военном плане. Однако всё пошло не по плану: «семёрка» так и не выполнила своих обещаний помочь России восстановить экономику и отказаться от расширения НАТО — вместо этого она попыталась завладеть природными ресурсами страны и стала присоединять к альянсу восточноевропейские государства, когда-то входившие в зону влияния Советского Союза, напоминает Моак.

После ухода Ельцина и назначения на президентский пост Владимира Путина Москве удалось «благодаря удаче и эффективным реформам» самостоятельно оживить экономику — однако страна теперь перестала играть по правилам, устанавливаемым «семёркой», пишет экономист. Это в итоге и привело к конфликту между Москвой и Западом, кульминацией которого стали воссоединение России с Крымом и кризис на Украине; при этом, насколько сама Россия виновата в таком развитии событий, не вполне ясно и зависит от точки зрения: нельзя забывать, что за возвращение Крыма в состав России выступило подавляющее большинство крымчан, а ситуацию на Украине, по некоторым данным, раскачало НАТО, при поддержке которого демократически избранный украинский президент был заменён на прозападного «ультраправого» президента, рассуждает аналитик.

Итак, учитывая контекст, можно предположить, что отношения между Россией и западными странами во главе с США безвозвратно испорчены — причин утверждать, что Россия когда-либо ещё доверится Западу и Соединённым Штатам просто нет, убеждён Моак. Кроме того, инициативе Трампа по возвращению России в G7 скорее всего будут сопротивляться партнёры Вашингтона по клубу, которые до сих пор считают, что Москва действительно решила вопросы с Крымом и Украиной, подчёркивает экономист.

Между тем, отношения Москвы с Китаем, судя по всему, развиваются замечательно: торговля между странами растёт, они регулярно и часто проводят совместные учения, Пекин всё больше инвестирует в российскую экономику, а к тому же Россия создаёт свою первую сеть 5G при участии китайских корпораций, отмечается в материале. По мнению автора, России удалось вынести американские санкции во многом благодаря союзу с Китаем — и как минимум поэтому, Москва вряд ли присоединится к антикитайской кампании Трампа.

«Если Трамп и в самом деле хочет добиться мира и экономической стабильности во всём мире, ему следует подталкивать «Большую семёрку» к более тесному сотрудничеству с Китаем и Россией», — подытоживает автор.