Global Times: армия Китая примет участие в российских учениях «Центр-2019»

1600 солдат китайской армии, а также 30 самолётов и вертолётов примут участие в российских учениях «Центр-2019», которые пройдут в Оренбургской области в сентябре, пишет Global Times. По словам пресс-секретаря минобороны КНР Жэнь Гоцяна, отношения между Россией и Китаем выходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Народно-освободительная армия Китая примет участие в совместных с Россией учениях «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября в Оренбургской области, сообщает Global Times.

По словам пресс-секретаря китайского минобороны Жэнь Гоцяна, со стороны КНР в учениях примут участие 1600 солдат, а также 30 самолётов и вертолётов. Помимо Китая и России частью «Центр-2019» станут военные из Индии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Пакистана и Узбекистана. Как отмечает Global Times, представители Китая заверили, что учения не направлены против какой-либо третьей стороны и не связаны с происходящими в регионе событиями. Кроме того, Жэнь Гоцян отметил, что российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Издание напоминает, что в августе 2018 года 3200 солдат армии КНР приняли участие в российских стратегических манёврах «Восток-2018». Это был первый в истории случай, когда иностранные военные приняли участие в российских учениях.