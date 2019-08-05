CGTN: китайская команда поставила рекорд в гонках на БМП с препятствиями

В Китае начались ежегодные Армейские международные игры («АрМИ-2019»), в которых участвуют шесть стран, в том числе Россия и Белоруссия. Первым соревнованием стали индивидуальные гонки на боевых машинах пехоты «Суворовский натиск», в котором пока лидирует местная команда, передаёт CGTN.

В воскресенье на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного округа стартовали Армейские международные игры 2019 года. Они начались с фирменных соревнований «Суворовский натиск» среди боевых машин пехоты. С репортажем корреспондент CGTN Сунь Тяньюань.

Прорыв через огонь, дым и пыль. Добро пожаловать на «Суворовский натиск», соревнование по скорости, навыкам и меткости. Шесть команд, в том числе из Китая, Белоруссии и России, участвуют в индивидуальных гонках на боевых машинах пехоты.

СУ РОНГ, старший рефери «АрМИ-2019»: В этот раз страны-участницы хорошо подготовились. Судя по сегодняшним матчам и прошлым тренировкам, к настоящему моменту это, пожалуй, самые напряжённые и великолепные соревнования.

В воскресных соревнованиях участвовали Китай, Иран и Зимбабве. В каждой команде три экипажа по три человека: командир экипажа, водитель и стрелок. Как и во многих состязаниях, успех здесь зависит от общих усилий.

У СЮЭПИН, старший рефери «АрМИ-2019»: Это состязание требует идеального взаимодействия. Тройка должна выполнять задачи чётко, быстро и в то же время аккуратно.

Навыки вождения являются ключевыми в этом соревновании. Для победы участникам необходимо преодолеть множество препятствий за наименьший промежуток времени. В заданиях воспроизводятся экстремальные боевые условия. Среди прочего здесь созданы противотанковые траншеи, минные поля и наполненные водой рвы, призванные испытать способности водителей.

СУНЬ ТЯНЬЮАНЬ, корреспондент CGTN: Это одно из препятствий на соревнованиях. Машины должны на большой скорости миновать рвы, которые сменяются узкой трассой, что требует большого мастерства. Ого, посмотрите на это! Она почти на секунду зависла в воздухе!

Стрелкам также необходимо поражать цели с большого расстояния, чтобы подтвердить свои боевые навыки. Пока в общем зачёте лидирует установившая рекорд китайская команда.

ДИН ЮЭЛЭЙ, капитан китайской команды в «Суворовском натиске»: Наша команда сохранила свои обычные показатели в этом году. Мы также учились у иностранных армий и использовали их преимущества благодаря сотрудничеству и обмену через эту площадку.

Помимо фирменного «Суворовского натиска», в следующие две недели на «АрМИ-2019» пройдут состязания по воздушной обороне, противохимической борьбе и техническому обслуживанию.

Сунь Тяньюань, CGTN, с полигона Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Дата выхода в эфир 05 августа 2019 года.