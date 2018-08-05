Franceinfo: Армейскими играми Россия показывает военную мощь и укрепляет дипломатический статус

Россия в четвёртый раз проводит международные Армейские игры, и российская команда побеждает в большинстве соревнований. Как отмечает Franceinfo, это мероприятие позволяет, с одной стороны, показать мощь российской армии, а с другой — укрепить дипломатический статус России, тем более что соревнованиях участвует все больше стран, и среди них не только союзники Москвы.

В России в четвёртый раз проходят Армейские игры, «что-то вроде Олимпийских игр для военных, открытые для зрителей, с целым набором специализированных испытаний», пишет о них сайт Franceinfo.

Среди этих испытаний есть, например, танковый биатлон, состязания артиллеристов, водолазов и прочих военных подразделений. Так, например, танковый биатлон — это как биатлон для человека, только для танков: нужно преодолевать препятствия и при этом поражать цели, приводит издание объяснение своего собеседника из «Юнармии».

Как объясняет Franceinfo, для России в этих соревнованиях двойная польза. С одной стороны, российское правительство таким образом может продемонстрировать свою военную мощь. «Армия — это важный элемент политического пиара и популярности Владимира Путина. Это одна из составляющих российского национализма, который внедряет пропаганда», — пишет автор статьи.

С другой стороны, это и дипломатический инструмент, отмечается в статье. В этих играх принимают участие всё больше стран: сначала их было 17, а теперь уже 33. В основном это друзья и союзники России: Китай, Иран, Венесуэла, Индия, Сербия, Египет, а также многие страны Центральной Азии. Однако при этом, например, в этом списке есть Греция и Израиль. «Для России это возможность показать себя во главе колонны и укрепить свой статус крупной военной державы».

В этом году, как и раньше, Россия побеждает в соревнованиях: в танковом биатлоне, в соревнованиях парашютистов, в гонке на время ремонтных взводов и в ралли лёгких танков. Если российской команде удастся сохранить темп, то никто не сможет помешать ей в четвёртый раз подряд победить на этих соревнованиях. И на это не сможет повлиять даже её поражение Китаю и Вьетнаму в соревновании по военной кухне, отмечает Franceinfo.