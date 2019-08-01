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Bild: Россия начала «блиц-учения» в Балтийском море

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Путин объявил о проведении внезапных учений в Балтийском море, сообщает Bild. В манёврах под названием «Океанский щит — 2019» примут участие 49 военных кораблей и боевых подводных лодок, 58 самолётов ВМФ и ВКС России, а также 10 634 военнослужащих. Напуганные западные страны уже отправили в регион свои самолёты-разведчики, отмечает немецкое издание.
Bild: Россия начала «блиц-учения» в Балтийском море
Reuters

В четверг российская армия абсолютно неожиданно объявила о том, что проведёт военные учения в Балтийском море, сообщает Bild. Манёвры продлятся до 9 августа. В них будут задействованы 49 военных кораблей и боевых подводных лодок, 58 самолётов ВМФ и ВКС России, а также 10 634 военнослужащих.  

«Блиц-учения» называются «Океанский щит — 2019», продолжает издание. Такие же манёвры были проведены в сентябре 2018 года в Средиземном море. Тогда в них участвовало только 26 кораблей и 34 самолёта. За ходом учений в Балтийском море будет лично следить главнокомандующий военно-морскими силами адмирал Николай Евменов.
 
Некоторые наблюдатели в последние дни уже высказывали предположение, что Россия может провести манёвры в Балтийском море, так как в параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге участвовало большое количество военных кораблей из других морей. К тому же глава Кремля Владимир Путин лично принимал парад.
 
Напуганные началом российских учений, ряд западных стран поспешно отправили в регион свои самолёты-разведчики. США, Великобритания и Швеция отправили их в Калининградскую область, а также к южному побережью Финляндии.  
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источник
Bild Германия Европа
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армия Балтийское море Владимир Путин военнослужащие корабль Россия самолет учения
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