Bild: Россия начала «блиц-учения» в Балтийском море

Владимир Путин объявил о проведении внезапных учений в Балтийском море, сообщает Bild. В манёврах под названием «Океанский щит — 2019» примут участие 49 военных кораблей и боевых подводных лодок, 58 самолётов ВМФ и ВКС России, а также 10 634 военнослужащих. Напуганные западные страны уже отправили в регион свои самолёты-разведчики, отмечает немецкое издание.
В четверг российская армия абсолютно неожиданно объявила о том, что проведёт военные учения в Балтийском море, сообщает Bild. Манёвры продлятся до 9 августа. В них будут задействованы 49 военных кораблей и боевых подводных лодок, 58 самолётов ВМФ и ВКС России, а также 10 634 военнослужащих.
«Блиц-учения» называются «Океанский щит — 2019», продолжает издание. Такие же манёвры были проведены в сентябре 2018 года в Средиземном море. Тогда в них участвовало только 26 кораблей и 34 самолёта. За ходом учений в Балтийском море будет лично следить главнокомандующий военно-морскими силами адмирал Николай Евменов.
Некоторые наблюдатели в последние дни уже высказывали предположение, что Россия может провести манёвры в Балтийском море, так как в параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге участвовало большое количество военных кораблей из других морей. К тому же глава Кремля Владимир Путин лично принимал парад.
Напуганные началом российских учений, ряд западных стран поспешно отправили в регион свои самолёты-разведчики. США, Великобритания и Швеция отправили их в Калининградскую область, а также к южному побережью Финляндии.
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала условие, при котором двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина сможет претендовать на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира 2019 года в немецком Штутгарте.
Представитель следствия сообщил, что обвиняемые в подготовке теракта в Татарстане двое таксистов из Нижнекамска планировали массовое отравление сотрудников силовых структур и захват заложников. Об этом информирует Интерфакс.
Российская сторона не оспаривает право Минска на получение компенсации из-за попадания загрязнённой нефти в магистральный нефтепровод «Дружба». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о том, что Финляндия с 1 сентября начнёт запрашивать у граждан России при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как того требуют директивы Евросоюза.
Глава польского МИД Яцек Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.
В первые шесть месяцев 2019 года в России продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% превышает показатель за аналогичный период 2018-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Глава департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв прокомментировал предложение Соединённых Штатов о помощи при тушении лесных пожаров в Сибири. Об этом информирует пресс-служба МЧС.
Поправки в законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, в частности на решение Ofcom по RT, будут предусматривать миллионные штрафы для иностранных СМИ, работающих в России.
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал обмен своего соотечественника Никиты Гусева из «Вегас Голден Найтс» и подписание контракта с «Нью-Джерси Дэвилз».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поручил создать комиссию для расследования «серии инцидентов», которые произошли на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.