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CM: новый министр обороны Германии вместе с НАТО готовится к третьей мировой с Россией

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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заверила Вашингтон, что Берлин выполнит цель НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП, сообщает Contra Magazin. По мнению автора статьи Марко Майера, таким образом она проявила «покорность» перед вашингтонскими ястребами, которые готовят ФРГ к разрушительной третьей мировой войне с Россией.
CM: новый министр обороны Германии вместе с НАТО готовится к третьей мировой с Россией
Reuters

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заверила, что Берлин будет и дальше идти к двухпроцентной цели НАТО, сообщает Contra Magazin. Об этом она сказала в преддверии встречи со своим американским коллегой Марком Эспером в Вашингтоне. Автор статьи Марко Майер такой поступок с её стороны назвал «предупредительной покорностью».

Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ оказались настолько «глупы», что несколько лет назад согласились участвовать в гонке вооружений НАТО, вместо того чтобы грамотно распорядиться имеющимися средствами в соответствии с нуждами бундесвера. При этом проблема заключается не в том, чтобы обеспечить обороноспособность немецкой армии, предоставив ей необходимые средства. Дело в том, что стратеги НАТО готовят Германию к предполагаемой войне с Россией. К тому же для сохранения своей глобальной империи американцам необходима военная помощь «союзников», так как их собственные войска слишком разбросаны и уже не справляются с поставленными задачами.

Немцам же нужно задаться вопросом, хотят ли они ежегодно тратить на милитаризацию Германии «бешеные деньги». «Под давлением поборников холодной войны в Пентагоне и НАТО проводится агрессивная восточная политика, вместо конструктивной политики соседства», — объясняет автор.

«Немцы точно не заинтересованы в масштабной гонке вооружений, которая проводится только с одной целью — исполнить желания ястребов в Вашингтоне и Брюсселе. Однажды тому, кто голосует за партию Крамп-Карренбауэр ХДС, придётся объяснять своим детям и внукам, почему они поддержали подготовку к разрушительной третьей мировой войне», — заключает Майер.

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Contra Magazin Сейшелы Африка
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