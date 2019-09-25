CM: новый министр обороны Германии вместе с НАТО готовится к третьей мировой с Россией

03:00 СМИ: Джонсон решил покинуть ГА ООН из-за ситуации с парламентом Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, и возвращается в Лондон, сообщает телеканал Sky News.

03:00 Вальверде заявил, что Месси имеет проблемы с бедром Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о самочувствии капитана команды Лионеля Месси, который не доиграл матч шестого тура Примеры с «Вильярреалом» (2:1).

03:00 ГП выявила случаи укрывательства преступлений при лесных пожарах Генпрокуратура России обнаружила случаи укрывательства преступлений в лесной отрасли местными надзорными органами. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

03:00 Член команды Сен-Пьера призвал канадца не проводить бой с Нурмагомедовым Арнольд Аллен, член команды экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, призвал канадского бойца не возобновлять карьеру ради поединка с действующим обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

03:00 В ЕК рассказали о появлении импульса в переговорах по транзиту газа Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил надежду на прогресс на трёхсторонних министерских консультациях России, Украины и Евросоюза по транзиту газа в октябре.

03:00 В Госдуме оценили слова украинского экс-министра о «плохой России» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего украинского министра транспорта Евгения Червоненко о том, что «плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться.

03:00 Слуцкий считает, что Абрамович совершил революцию в футболе Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий считает, что российский владелец «Челси» Роман Абрамович совершил революцию в футболе, подняв игрокам зарплаты.

03:00 Защита осуждённой в США россиянки Осиповой обжаловала приговор Адвокаты россиянки Богданы Осиповой, признанной виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба, обжаловали приговор федерального окружного суда Уичито (штат Канзас).

03:00 Кузнецова проиграла Свитолиной на турнире WTА в Ухани Россиянка Светлана Кузнецова уступила украинке Элине Свитолиной в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.

03:00 Дюрант не сыграет в сезоне НБА-2019/20 В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» не рассчитывают на то, что восстанавливающийся после травмы форвард Кевин Дюрант выйдет на паркет в сезоне-2019/20.

03:00 Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение палаты представителей начать процедуру импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

03:00 Жардим рассказал о важности Головина для «Монако» Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что клуб дорожит российским полузащитником Александром Головиным.

03:00 На Украине предложили способ заработать на «плохой России» «Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.

03:00 СМИ: Двум мужчинам предъявлены обвинения за нападение на игроков «Арсенала» Лондонская полиция предъявила обвинения двум мужчинам за нападение на футболистов «Арсенала» Сеада Колашинаца и Месута Озила.

03:00 При обрушении на руднике под Оренбургом погиб горняк В Оренбургской области на руднике Гайского горно-обогатительного комбината произошло обрушение горной породы, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комбината.

03:00 Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось дерби Нью-Йорка, победу в котором одержал «Нью-Йорк Рейнджерс».

03:00 Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.

03:00 СМИ сообщили детали послания Путина странам НАТО Российский президент Владимир Путин 19 сентября направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

03:00 СМИ: В России разрабатывают нормы учёта домашних животных Депутаты Госдумы намерены попросить Минсельхоз России об ускорении разработки законопроекта о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних животных. Об этом пишет газета «Известия».

03:00 В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

03:00 В Москве 25 сентября ожидается до +9 °С В Москве в среду, 25 сентября, ожидается до +9 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

03:00 СК начал проверку из-за нападения тигра на охотника в Хабаровском крае Следователи в Хабаровском крае организовали проверку по факту гибели охотника в результате нападения тигра. Об этом информирует СУ СК по региону.

03:00 Более 13 тысяч артиллеристов ЮВО провели стрельбы В учебных стрельбах на 19 полигонах Южного военного округа приняли участие более 13 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

03:00 Источник: Лавров и Зеленский провели краткий разговор в Нью-Йорке Краткий контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и украинского президента Владимира Зеленского состоялся на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

03:00 Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.

03:00 В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.

03:00 Премьер Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном Японский премьер-министр Синдзо Абэ на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условий.

03:00 Рухани назвал условие для переговоров с США Иранский президент Хасан Рухани заявил, что для проведения переговоров между Тегераном и Вашингтоном после безосновательного выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий между странами «должно быть создано доверие».

03:00 Зеленский пригласил Трампа посетить Украину Украинский президент Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Дональда Трампа совершить официальный визит на Украину. Соответствующее видеообращение опубликовано в Facebook офиса президента Украины.

03:00 Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что считает «совершенно необходимым» проведение реформы Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

03:00 В Госдепе заявили о «вызовах со стороны России и Китая» на Ближнем Востоке Государственный секретарь США Майк Помпео и главы МИД Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ в ходе переговоров на полях сессии Генассамблеи ООН обсудили «вызовы со стороны России и КНР» в регионе Персидского залива.

03:00 В Хабаровском крае сократилось число подтопленных домов В Хабаровском крае число подтопленных жилых домов сократилось до 371, в зоне паводка остаётся восемь муниципальных образований региона. Об этом информирует пресс-служба МЧС по региону.

03:00 Главы МИД России, Ирана и Турции обсудили конституционный комитет САР Министры иностранных дел России, Ирана и Турции в ходе трёхсторонней встречи на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН договорились оказывать содействие проведению первого заседания конституционного комитета Сирии в Женеве.

03:00 Захарова назвала позором невыдачу виз США части делегации России Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ США выдать визы представителям российской делегации является «позором», а не «серьёзным отношением», как это назвали в Госдепе.

03:00 СМИ: 51 тысяча россиян может попасть под сокращения в конце сентября До конца сентября более 51 тыс. специалистов могут попасть под сокращения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

03:00 В МИД оценили планы США усилить военный потенциал на Ближнем Востоке Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что планы США нарастить военный потенциал на Ближнем Востоке не помогут процессу урегулирования ситуации в зоне Персидского залива.

03:00 В Венесуэле назвали марионетками США поддержавшие санкции страны Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что власти стран Латинской Америки, которые поддержали санкции против Каракаса, являются марионетками президента США Дональда Трампа.

03:00 Лавров и глава саудовского МИД провели переговоры в Нью-Йорке Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его саудовский коллега Ибрагим Аль-Ассаф провели переговоры на полях Генассамблеи ООН, в ходе которых обсудили предстоящий визит российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

03:00 Трамп увидел пользу в начале процедуры импичмента Президент США Дональд Трамп заявил, что начало процедуры импичмента со стороны представителей Демократической партии принесёт ему пользу в контексте предстоящих в Соединённых Штатах выборов.

03:00 Меркель и Трамп обсудили Иран на полях ГА ООН Канцлер Германии Ангела Меркель на полях Генассамблеи ООН обсудила с американским лидером Дональдом Трампом Иран.

03:00 Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали Возгорание на плавучей базе «Пётр Житников», загоревшейся возле Курильских островов в Тихом океане, локализовано. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя морского спасательного координационного центра «Южно-Сахалинск».

03:00 США не выдали визы российским участникам конференции по ДВЗЯИ Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что американская сторона не выдала визы не только участникам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН, но и гостям конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

03:00 Трамп: Киев разрешил опубликовать стенограмму беседы с Зеленским Президент США Дональд Трамп в своём Twitter сообщил, что украинская сторона разрешила Вашингтону обнародовать стенограмму телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

03:00 Лавров «поблагодарил» США за визу для участия в сессии ГА ООН Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» американскую сторону за то, что США в конце концов выдали ему визу для участия в сессии Генассамблеи ООН.

03:00 Зеленский оценил возможность расширения нормандского формата Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения нормандского формата, участниками которого являются Украина, Россия, Франция и Германия. Об этом сообщает РИА Новости.

03:00 Головин считает, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако» Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1.

03:00 Савченко призвала Киев отказаться от финансовой помощи США Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NEWSONE заявила, что, по её мнению, Украине необходимо отказаться от финансовой помощи Соединённых Штатов.

03:00 Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза» Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.

03:00 «Арсенал» и «Манчестер Сити» вышли в четвёртый раунд Кубка Англии Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» пробились в четвёртый раунд Кубка Англии по футболу.