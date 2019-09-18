Американский генерал: НАТО теряет военное превосходство над Россией

Североатлантический альянс утрачивает своё превосходство над Россией в военном плане, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. Как сообщает Newsweek, генерал также подчеркнул, что в НАТО это понимают, и что новая стратегия альянса, которая была принята в мае, будет это учитывать.

Превосходство НАТО над Россией в последние годы сократилось, и Москва ведёт себя всё агрессивнее, в связи с чем альянс начал пересматривать свою стратегию по её сдерживанию, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. Об этом сообщает американский Newsweek.



«Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над Москвой, которая ведёт себя всё уверенее — сократилось», — заявил генерал на пресс-конференции по итогам последнего заседания Военного комитета альянса, состоявшегося в Словении. По словам Данфорда, на самом заседании обсуждалась новая военная стратегия альянса, принятая странами — членами в мае.

Как подчеркнул Данфорд, министры обороны стран НАТО признают, что баланс сил изменился, и именно это стало одним из факторов, заставивших альянс пересмотреть в мае свою стратегию. «Мы делаем планирование, происходящее внутри НАТО, более последовательным, и предпринимаем коллективные усилия по совершенствованию сил и средств», — цитирует генерала Newsweek.

В прошлом месяце Данфорт также отмечал, что перед США и их союзниками по НАТО встаёт множество угроз со стороны враждебных держав. Генерал, в частности, подчёркивал, что Россия «развернула силы и средства, запрещённые в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», а президент страны Владимир Путин «с помпой объявил о характеристиках новых систем, представляющих угрозу для территории самих США».

В связи с растущей «воинственностью» России и усилением Китая мировые лидеры вновь стали «мыслить категориями конкуренции между великими державами», пишет обозреватель Newsweek. Начавшийся после распада Советского Союза период «неоспоримого доминирования США в мире» подходит к концу, и НАТО приходится подстраиваться под такую «новую реальность», считает журналист.

Наиболее серьёзной угрозой для альянса стала именно Россия, убеждён автор. Москва «продемонстрировала в Грузии, на Украине и в Сирии готовность применять вооруженные силы для защиты своих стратегических интересов и сохранения тех территорий, которые, по её мнению, входят в её сферу влияния», говорится в статье.