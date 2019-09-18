Stars and Stripes: в пику «российской угрозе» НАТО отрепетировало поиск мин на Балтике

Страны НАТО и их партнёры провели учения в Датских проливах с целью укрепить безопасность в Балтийском море на фоне роста активности России в этом регионе, пишет Stars and Stripes. Как отмечает издание, участники манёвров симулировали сценарий, при котором вымышленная страна предъявила претензии на острова в Балтийском море, и для парирования угрозы им приходится заниматься разведкой, поиском мин и вести морской бой.

Американские водолазы применили подводные беспилотники для того, чтобы обнаружить и обезвредить тренировочные мины и подводные заряды в ходе учений НАТО, призванных укрепить безопасность на Балтийском море, где всё более активно действует Россия. В манёврах в Датских проливах приняли участие 18 стран, 40 кораблей и 3 тыс. военнослужащих, пишет Stars and Stripes.

«Балтийское море невероятно важно для альянса, выход к нему имеют шесть стран НАТО, — отметила представитель блока Оана Лунгеску. — К сожалению, обстановка с точки зрения безопасности в регионе ухудшилась после незаконной аннексии* Россией украинского Крыма и наращивания этой страной военного потенциала».

Как отмечают чиновники НАТО, эти учения под названием Northern Coasts призваны не только дать сигнал потенциальным противникам, но и обеспечить войска тактической подготовкой. В этом году сценарий манёвров основывается на ситуации, в которой вымышленная страна выдвинула претензии на острова в Балтийском море, а её силы начали угрожать свободе мореплавания.

Союзники по НАТО и партнёры блока нейтрализовали эту симулированную угрозу согласованными действиями, в том числе с помощью морской разведки, морского боя, противовоздушной обороны, борьбы с подлодками и снятия мин.

По словам военно-морских чиновников США, моряки использовали подводные беспилотники для обнаружения, фотографирования, а затем обезвреживания тренировочных мин и взрывных устройств, как на суше, так и на море.

По словам командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго, с ростом напора России Вашингтон и его союзники и партнёры придают всё большее значение координации сил для защиты Балтийского региона.

«Мы должны вкладываться в мощное и эффективное военно-морское присутствие с целью поддержания региональной стабильности, — отметил по этому поводу адмирал. — Бездействие в этом плане обойдётся куда дороже».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).