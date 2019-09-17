Euronews: на учениях «Центр-2019» коалиция во главе с Россией отрабатывает меры против террористов

03:00 В Госдуме прокомментировали предложение признать рэп-баттлы видом спорта Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал своё предложение признать рэп-баттлы видом спорта.

03:00 Джокович: моя травма носит более серьёзный характер Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как проходит его восстановление после травмы, которую он получил по ходу заключительного в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open.

03:00 Эксперт рассказал о самых распространённых мифах про рак мозга Координатор детской нейроонкологической службы Центра нейрохирургии имени академика Бурденко Борис Холодов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о самых распространённых мифах про рак мозга.

03:00 Организаторы Олимпиады-2022 представили талисман соревнований Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в китайском Пекине представил талисман турнира.

03:00 Назван возможный срок перехода на новую систему накопительных пенсий Согласно информации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят гражданам финансировать пенсию за счёт личных взносов, вступят в силу с января 2021 года.

03:00 ФСБ задержала две шхуны из КНДР после нападения на пограничников Сотрудники погранслужбы задержали в Японском море две шхуны, которые занимались браконьерским промыслом, в том числе ту, экипаж которой совершил нападение на пограничников.

03:00 СМИ: «Краснодар» обсудит возможность продления сотрудничества с Мамаевым Российский футбольный клуб «Краснодар» намерен обсудить возможность продления сотрудничества с вышедшим на свободу полузащитником Павлом Мамаевым.

03:00 Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

03:00 Нибали пропустит ЧМ по велоспорту на шоссе Итальянец Винченцо Нибали не выступит на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который пройдёт в британском Йоркшире.

03:00 Путин: мы считаем Израиль русскоязычным государством Президент России Владимир Путин заявил, что в Израиле проживают почти два миллиона русскоязычных граждан. По его словам, в России Израиль считают русскоязычным государством.

03:00 Берлин призвал сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2 В Берлине по-прежнему считают, что Украина должна остаться страной — транзитёром российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на представителя правительства Германии.

03:00 РФС может пересмотреть регламент заявки игроков и помочь Мамаеву Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что в регламенте организации есть пункт, согласно которому клубы могут обойти срок заявок на сезон.

03:00 Госдума приняла в первом чтении проект об электронных трудовых книжках Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

03:00 Спортивный психолог рассказал о состоянии Мамаева и Кокорина Спортивный психолог Владимир Сафонов полагает, что пребывание в тюрьме не скажется на состоянии Александра Кокорина и Павла Мамаева непосредственно на поле.

03:00 На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

03:00 Спортивный врач: Мамаев и Кокорин не могли растерять своё мастерство за год Известный спортивный врач Юрий Васильков рассказал, сколько времени уйдёт на восстановление физических кондиций у форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после их выхода из тюрьмы.

03:00 Белоруссия обсуждает поставки нефти из Казахстана по трубе и ж/д Замглавы белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что Минск обсуждает с Нур-Султаном поставки казахстанской нефти по трубе и железной дороге.

03:00 СК задержал подозреваемого в изнасиловании женщины-врача в Саратове В СК России заявили о задержании неоднократно судимого 55-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании врача в Саратове.

03:00 CAS сократил срок дисквалификации российского баскетболиста Баландина Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне частично удовлетворил апелляцию российского баскетболиста Романа Баландина на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о его дисквалификации на четыре года.

03:00 Госдума приняла в первом чтении проект о единой базе данных россиян Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о населении России. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

03:00 Суд оставил в силе приговор экс-полицейской, допустившей убийство девушки Орловский областной суд отклонил жалобу защиты бывшей сотрудницы правоохранительных органов Натальи Башкатовой, которая была приговорена к двум годам колонии-поселения за халатность, повлёкшую по неосторожности смерть человека.

03:00 Глава Sputnik Молдавия сообщил о предъявленном ему обвинении Глава Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк заявил, что ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, в настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.

03:00 Эксперт оценил сообщения о возможных новых ограничениях на продажу спиртного Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН прокомментировал законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

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03:00 СМИ: Зарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» значительно меньше, чем в предыдущем соглашении Появилась информация о финансовых условиях контракта между санкт-петербургским футбольным клубом «Зенит» и вышедшим на свободу нападающим Александром Кокориным.

03:00 Космонавт оценил возможное возвращение пистолета в экипировку Космонавт Олег Кононенко поддержал идею возвращения пистолета в экипировку. По его мнению, оружие позволит обороняться от диких животных при возвращении на Землю.

03:00 Нацбанк Украины назвал атаки на экс-главу регулятора террором Национальный банк Украины осудил атаки на экс-главу регулятора Валерию Гонтареву и потребовал от правоохранительных органов провести независимое расследование.

03:00 Эксперт прокомментировал сообщения о возможных новых ограничениях на продажу алкоголя Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

03:00 В Кировской области девушка погибла при падении телефона в ванну В городе Кирово-Чепецке девушка погибла из-за падения к ней в ванну мобильного телефона.

03:00 Капитан судна Temeteron рассказал об условиях в ливийской тюрьме Капитан судна Temeteron Владимир Текучев, рассказал об условиях содержания в ливийской тюрьме, где он провёл три года.

03:00 Гендиректор «Зенита» заявил, что вариант с арендой Кокорина в «Сочи» не рассматривался Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию СМИ, согласно которой нападающий Александр Кокорин на правах аренды будет играть за «Сочи».

03:00 Российские военные провели новую гуманитарную акцию в Сирии Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели новую гуманитарную акцию, передаёт ФАН.

03:00 Кузнецова не исключила встречи избитой в Ингушетии девочки с матерью Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова допустила организацию встречи избитой в Ингушетии Аиши Ажиговой с матерью. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт пресс-службы детского омбудсмена.

03:00 Эксперт оценил первые симптомы рака мозга Координатор детской нейроонкологической службы Центра нейрохирургии имени академика Бурденко, ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачёва Борис Холодов в беседе с «Газетой.Ru» оценил первые симптомы рака мозга.

03:00 Медведев прокомментировал ближайшее будущее Кокорина в «Зените» Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, какие шаги будут предприняты после подписания контракта с вышедшим на свободу нападающим Александром Кокориным.

03:00 Россия и Китай планируют сотрудничество в освоении Луны Россия и Китай планируют сотрудничать в создании объединённого центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

03:00 Победитель «Тур де Франс» 2019 года Берналь пропустит ЧМ по велоспорту Колумбиец Эган Берналь не выступит на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который пройдёт в британском Йоркшире.

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03:00 В Уфе отчитались о проверке точек общепита после массового отравления шаурмой На оперативном совещании в администрации Уфы отчитались о проверке по факту массового отравления шаурмой, купленной в одном из киосков в микрорайоне Сипайлово. Об этом сообщает Mkset.ru.

03:00 Умер народный артист России Валерий Успенский Заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова народный артист России Валерий Успенский умер на 81-м году жизни.

03:00 Стало известно о госпитализации изнасилованного в Саратове врача В Минздраве сообщили о госпитализации врача, которую изнасиловал неизвестный на улице по дороге к пациенту в Саратове.

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03:00 Агент высказался о перспективах Мамаева перейти в европейский клуб Футбольный агент Паулу Барбоза высказал мнение о перспективах российского полузащитника Павла Мамаева, вышедшего на свободу по УДО, продолжить карьеру в одном из клубов Европы.

03:00 В Уфе ребёнок несколько суток провёл в квартире с умершей матерью Шестилетний мальчик из Уфы, который провёл несколько дней в квартире с умершей матерью, попал в реанимацию из-за истощения. Об этом сообщил глава Янаульского района Ильшат Вазигатов на странице в социальной сети «ВКонтакте».

03:00 Власти Сочи предупредили о ливнях с грозами Жителям и гостям Сочи советуют воздержаться от отдыха у водоёмов и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями из-за непогоды, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

03:00 CAS сократил срок дисквалификации Неймара Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне частично удовлетворил апелляцию «Пари Сен-Жермен» на дисквалификацию бразильского форварда Неймара на три матча под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).