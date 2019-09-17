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Euronews: на учениях «Центр-2019» коалиция во главе с Россией отрабатывает меры против террористов
В России стартовали командно-штабные учения «Центр-2019», направленные на отработку международного взаимодействия в борьбе против террористической угрозы. В них задействовано около 128 тыс. военных из разных стран и 20 тыс. военной техники, передаёт Euronews.

В Центрально-Азиатском регионе с территории вымышленного государства в соседние страны проникает радикальный исламизм. Помешать распространению террористической угрозы пытается Россия с дружественной ей коалицией — такова легенда командно-штабных учений «Центр-2019».

В них принимают участие 128 тысяч военных, в том числе из Индии, Казахстана, Китая и Узбекистана, а также 600 летательных аппаратов и 20 тысяч единиц военной техники. Учения продлятся до 21 сентября.

Дата выхода в эфир 16 сентября 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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