Der Tagesspiegel: Запад ждёт фейковых новостей из России из-за учений НАТО в Прибалтике

Страны НАТО проводят в Балтийском море 13-е учения «Северные берега», готовящие военнослужащих к отражению потенциальной атаки со стороны России, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Москва видит в этом провокацию — тем более что в учениях участвуют не только государства альянса, но также нейтральные Швеция и Финляндия. В связи с этим страны Балтии и США предостерегают о появлении возможных фейковых новостей из России по поводу инцидентов на учениях НАТО.

Высокопоставленные чиновники балтийского региона, Госдепартамент США и профессиональные журналисты предостерегают о попытках проведения кампаний по дезинформации со стороны России — в первую очередь, в связи с учениями НАТО в Балтийском море, провоцирующими Москву, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Неподалёку от острова Борнхольм сейчас проводят учения около 3 тыс. военнослужащих, которые под руководством НАТО отрабатывают оборону на случай потенциальной морской блокады. В учениях Nothern Coasts («Северные берега») принимают участие не только 15 стран НАТО, в том числе, Германия, но также Швейцария, Швеция и Финляндия.

По сценарию учений, соседнее государство хочет оккупировать остров в Балтийском море, чтобы контролировать морские пути. В НАТО ни у кого не вызывает сомнений, что программа учений подразумевает оборону от сил российского военно-морского флота.

Поэтому в Москве эти учения НАТО воспринимают как проявление агрессии, тем более что в них участвуют официально нейтральные Швеция и Финляндия. Кроме того, российское руководство опасается за свой собственный свободный выход к Балтийскому морю через Петербург и Калининград.

В свою очередь, страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — с начала войны на Украине ещё активнее стремятся к поддержке со стороны трансатлантического альянса. В 2004 году страны Балтии вступили в НАТО, и с тех пор в трёх государствах особенно заметно увеличили своё военное присутствие американцы, напоминает издание.

Чтобы обратить внимание на опасности так называемых фейковых новостей, то есть, распространения дезинформации, Госдеп США организовал для представителей прессы поездку в столицу Латвии — Ригу, отмечает Der Tagesspiegel, тоже оказавшийся среди приглашённых изданий. После начала украинского кризиса НАТО создало там Центр стратегических коммуникаций, следящий за содержанием статей, программ и комментариев на сетевых платформах с целью распознать влияние со стороны российского правительства.

«Российские каналы и российские кампании в социальных сетях пытаются представить Латвию слабым распадающимся государством, — считает специальный уполномоченный латвийского правительства по информационной безопасности Виктор Макаров. — Так за низкую цену в нашей стране должны поддерживаться беспорядки».

По мнению известной и за пределами Латвии тележурналистки Риты Рудуза, следует ждать появления фейковых новостей во время проведения учений НАТО. Подразумеваются, в частности, вымышленные несчастные случаи и наличие жертв. Так, в 2018 году российские СМИ ложно сообщали о том, что военнослужащие НАТО насмерть сбили ребёнка во время учений в Литве, напомнила журналистка.

Впрочем, недавно Латвия дала российским СМИ вполне обоснованный повод для критики, отмечает Der Tagesspiegel. В марте тысяча латышей прошли по Риге маршем в память о местных ветеранах СС. При этом они использовали символ свастики. Националистически настроенные латыши считают ветеранов СС патриотами, которые примкнули к нацистам в борьбе с московскими коммунистами, поясняет издание.

После войны Латвия вплоть до 1991 года входила в состав СССР. Позднее она стала суверенным государством. Однако до сих пор почти 200 тыс. жителей страны, а это почти 10%, не имеют латвийского гражданства: поначалу правительства в Риге отказывались выдавать гражданство населению родом из России. К настоящему времени многие русские в Латвии уже успешно подали заявления на получение гражданства.

Нынешние учения НАТО в Балтийском море — уже 13-е по счёту, сообщается в статье. До 18 сентября в них примут участие более 40 военных кораблей. ВМФ Германии представлен на учениях крупнейшим контингентом в 1300 военнослужащих, подчёркивает Der Tagesspiegel.