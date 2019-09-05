Svenska Dagbladet: реалисты финны держат порох сухим, но в России особой угрозы не видят

Несмотря на то что в Финляндии тема отношений с Россией постоянно сохраняет свою актуальность, военнослужащие гвардейского егерского полка не видят в Москве какой-то серьёзной угрозы, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает шведская газета, Финляндия поддерживает свою боеготовность, однако Хельсинки куда больше беспокоит не российская военная активность, а развал договоров об ограничении вооружений.

В Финляндии отношения с Россией — это вечно актуальная тема. Поэтому в связи со встречей министров ЕС, которая состоялась на прошлой неделе, этот вопрос постоянно всплывал, когда Svenska Dagbladet вместе с рядом иностранных журналистов встретилась с представителями финского общества.



На учениях действия военнослужащих гвардейского егерского полка выглядят чётко, их внимание приковано к стоящим перед ними задачам. Маттиас Койву по-пластунски ползёт по земле, занимая стрелковую позицию в ожидании приказа открыть огонь. В Финляндии действует всеобщая воинская повинность. Свой воинский долг исполняют 70% мужчин, в то время как женщины могут попасть в армию на добровольной основе.



«Нас в Финляндии не так много, все должны служить в армии, чтобы мы могли защитить нашу страну, если что-то случится», — отмечает Койву.



На вопрос о том, чувствует ли он военное давление со стороны России, Койву почти что удивлённо отвечает «нет». Его мнение разделяет и заместитель командира полка Райнер Куосманен. 1340-километровая граница вполне реальна, однако в Москве он какой-то особой угрозы не видит.



«Нет, я бы так не сказал: мы реалисты. Мы понимаем, для чего им учения и прочая активность», — отметил финн. Более того, полковник Куосманен не считает, что после «аннексии»* Крыма и начала войны на Украине обстановка претерпела какие-то серьёзные изменения.



«На Балтике много чего происходит, однако на нас это никак не сказывается. Подобные события мы наблюдали и в последние десятилетия. Серьёзно ситуация не изменилась», — подчеркнул он.



Однако сотрудники Хельсинкского центра по противодействию гибридным угрозам, который финансируют 23 члена ЕС и НАТО, включая Швецию, напротив, считают «незаконные действия» Москвы в Крыму «водоразделом» в отношениях с Россией.



«Крым — это гибридная операция, которая всех ошеломила и которая проводилась без какого-либо военного противодействия со стороны Запада или Украины. Вопрос в том, как русским это удалось провернуть», — отметил начальник одного из отделов Юкка Саволайнен. При этом он не скрывает, что рассматривает Россию как враждебного игрока гибридной войны.



«Наша позиция заключается в том, что мы поддерживаем общество, основанное на принципах законности и демократии в связке со свободными СМИ, которые гарантируют свободы человека», — добавил он.



Вместе с тем у Финляндии традиционно налажены более тесные связи с Россией, чем со многими странами ЕС. В частности, президент России Владимир Путин регулярно встречается со своим финским коллегой Саули Ниинистё. По мнению Svenska Dagbladet, постоянный пункт их переговоров — это критика сотрудничества с НАТО. В то же время из-за российской стороны в регионе происходят «постоянные инциденты».



Ещё в августе самолёты НАТО несколько раз поднимались в воздух, давая, таким образом, сигнал российским истребителям над Балтийским морем. Кроме того, в начале того же месяца российские СМИ сообщили о том, что посреди Финского залива на острове, принадлежащем России, появилась новая вертолётная база.



Тем не менее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен воздержался от спекуляций по поводу подобных действий России. «Это российская территория, так что это им решать, что там делать», — сообщил он. По его словам, несмотря на то что эта база располагается не так далеко от Финляндии, они лишь взяли это на заметку и не собираются специально предпринимать каких-либо шагов.



«Мы, разумеется, следим за ситуацией, и нас интересует происходящее вокруг, однако на данный момент здесь не о чем особо говорить», — подчеркнул министр.



Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто также придерживается нейтрального тона, когда речь заходит о России. Вместе с тем его куда больше беспокоит развал ДРСМД, который на протяжении более трёх десятилетий не давал развёртывать ядерные ракеты среднего радиуса действия в Европе. Более того, судьба договора СНВ-III, который ограничивает количество стратегических ядерных ракет на вооружении США и России, также повисла на волоске: так, он теряет силу в 2021 году в том случае, если Москва и Вашингтон его не продлят.



«Мы в Финляндии испытываем серьёзное беспокойство по поводу заключённых во время холодной войны договоров, которые сейчас демонтируются», — отметил Хаависто, указав на риск нового витка гонки вооружений, в котором участие может принять также и Китай.



Гвардейский егерский полк располагается неподалёку от Хельсинки. В случае опасности в их задачи входит защита столичного региона на юге Финляндии. Во время учений особый упор делается на бои в городских условиях.



«Самое важное — это поддерживать боеготовность. В зависимости от событий могут потребоваться разные действия — в том случае, если другим ведомствам понадобится наша помощь или если события начнут развиваться по военному сценарию», — подытожил полковник Райнер Куосманен.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).